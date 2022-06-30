2022'nin en iyi filmleri

TOP GUN: MAVERICK

36 yıl sonra gelen devam filmiyle gişede büyük bir başarı yakalayan Top Gun: Maverick, şüphesiz bu yılın en iyi filmlerinden biri. Tom Cruise’un kariyerinin en yüksek gişe hasılatını kazanmasını sağlayan film, yarattığı nostaljik atmosfer ve görsel şölen ile Hollywood sinemasının kült yapımları arasına girdi bile.