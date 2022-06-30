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2022'nin en iyi filmleri

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 10:58 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 11:38

Pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte sinema izleyicisi salonlara dönmeye başladı. Henüz yılı yarılamış olsak da izleyicileri tatmin eden pek çok film oldu. İşte Variety’ye göre 2022 yılının en iyi filmleri...

2022'nin en iyi filmleri - 1

THE BATMAN

Robert Pattinson’ı Batman olarak ilk defa izlediğimiz film, karanlık hikayesi ve dedektif filmlerini aratmayan atmosferiyle yılın öne çıkan filmlerinden oldu.

2022'nin en iyi filmleri - 2

BEBA

New York’lu bir kadının kimlik arayışını özgün bir hikayeyle konu alan film, politik söylemlere ve sistem eleştirisine yer veriyor.

2022'nin en iyi filmleri - 3

NAVALNY

Navalny, The Wall Street Journal tarafından "Vladimir Putin'in en çok korktuğu adam" olarak tanımlanan Alexei Navalny’nin hayatına ışık tutuyor. Variety’e göre filmin adı, “Putin’in zorba yönetimine başkaldırmanın önemini” vurguluyor.

2022'nin en iyi filmleri - 4

HUSTLE

Jeremiah Zagar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde komedi filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Adam Sandler yer alıyor. İspanya'da yetenekli bir oyuncu keşfeden ve onu NBA’ye hazırlamaya çalışan Sandler, Uncut Gems’teki dramatik performansını bir  üst seviyeye taşıyor.

2022'nin en iyi filmleri - 5

TOP GUN: MAVERICK

36 yıl sonra gelen devam filmiyle gişede büyük bir başarı yakalayan Top Gun: Maverick, şüphesiz bu yılın en iyi filmlerinden biri. Tom Cruise’un kariyerinin en yüksek gişe hasılatını kazanmasını sağlayan film, yarattığı nostaljik atmosfer ve görsel şölen ile Hollywood sinemasının kült yapımları arasına girdi bile.

2022'nin en iyi filmleri - 6

GOOD LUCK TO YOU GRANDE

İngiliz oyuncu Emma Thompson’ın başrolünde yer aldığı film, dul ve emekli bir profesörün otel odasında bir erkekle yaptığı sohbeti konu alıyor.

2022'nin en iyi filmleri - 7

CATCH THE FAIR ONE

Tribeca Film Festivali’nde gösterime giren film, yazar ve yönetmen Josef Kubota Wladyka’nın imzasını taşıyor. Catch the Fair One, kadın bir boksörün sisteme karşı koymasını konu alıyor.

2022'nin en iyi filmleri - 8

PLAYGROUND

Belçikalı yönetmen Laura Wandel, Playground ile 7 yaşındaki bir kız çocuğunun zorbalık karşısında nasıl tepkiler verdiğini oldukça gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Film, şeffaf hikaye anlatıcılığı ile yetişkinlerin dünyasındaki zorba ve kurban rollerine atıfta bulunuyor

2022'nin en iyi filmleri - 9

HELLO, BOOKSTORE

A.B. Zax imzalı belgesel, Massachusetts’teki bağımsız bir kitapçıyı ele alıyor. 86 dakikalık süresiyle kitapların dünyasına eşsiz bir yolculuk sunan belgesel, Matthew Tannenbaum’ın günlük hayatından izler sunuyor.

2022'nin en iyi filmleri - 10

HAPPENING

Feminist yönetmen Audrey Diwan’ın bizi 1960’lı yıllara götüren hikayesi, Fransa’da kürtajın yasak olduğu bir dönemi işliyor. Venedik Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi olan film, Spencer ve Power of the Dog’u geride bıraktı.

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