2022'nin en iyi filmleri

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 10:58 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 11:38
Robert Pattinson’ı Batman olarak ilk defa izlediğimiz film, karanlık hikayesi ve dedektif filmlerini aratmayan atmosferiyle yılın öne çıkan filmlerinden oldu.
New York’lu bir kadının kimlik arayışını özgün bir hikayeyle konu alan film, politik söylemlere ve sistem eleştirisine yer veriyor.
Navalny, The Wall Street Journal tarafından "Vladimir Putin'in en çok korktuğu adam" olarak tanımlanan Alexei Navalny’nin hayatına ışık tutuyor. Variety’e göre filmin adı, “Putin’in zorba yönetimine başkaldırmanın önemini” vurguluyor.
Jeremiah Zagar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde komedi filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Adam Sandler yer alıyor. İspanya'da yetenekli bir oyuncu keşfeden ve onu NBA’ye hazırlamaya çalışan Sandler, Uncut Gems’teki dramatik performansını bir üst seviyeye taşıyor.
36 yıl sonra gelen devam filmiyle gişede büyük bir başarı yakalayan Top Gun: Maverick, şüphesiz bu yılın en iyi filmlerinden biri. Tom Cruise’un kariyerinin en yüksek gişe hasılatını kazanmasını sağlayan film, yarattığı nostaljik atmosfer ve görsel şölen ile Hollywood sinemasının kült yapımları arasına girdi bile.
İngiliz oyuncu Emma Thompson’ın başrolünde yer aldığı film, dul ve emekli bir profesörün otel odasında bir erkekle yaptığı sohbeti konu alıyor.
Tribeca Film Festivali’nde gösterime giren film, yazar ve yönetmen Josef Kubota Wladyka’nın imzasını taşıyor. Catch the Fair One, kadın bir boksörün sisteme karşı koymasını konu alıyor.
Belçikalı yönetmen Laura Wandel, Playground ile 7 yaşındaki bir kız çocuğunun zorbalık karşısında nasıl tepkiler verdiğini oldukça gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Film, şeffaf hikaye anlatıcılığı ile yetişkinlerin dünyasındaki zorba ve kurban rollerine atıfta bulunuyor
A.B. Zax imzalı belgesel, Massachusetts’teki bağımsız bir kitapçıyı ele alıyor. 86 dakikalık süresiyle kitapların dünyasına eşsiz bir yolculuk sunan belgesel, Matthew Tannenbaum’ın günlük hayatından izler sunuyor.
Feminist yönetmen Audrey Diwan’ın bizi 1960’lı yıllara götüren hikayesi, Fransa’da kürtajın yasak olduğu bir dönemi işliyor. Venedik Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi olan film, Spencer ve Power of the Dog’u geride bıraktı.