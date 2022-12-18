2022'nin en kötü filmleri

Dijital platformların sinema salonlarıyla yarışa girdiği bir yılı geride bıraktık. Pandemi sonrası toparlanmaya çalışan sinema sektörü her ne kadar bu yıl çok başarılı yapımlara imza atmış olsa da kimi filmler, bekleneni veremedi. Variety yılın en kötü filmlerini işte böyle sıraladı...

2022'nin en kötü filmleri - 1

Film eleştirmenİ Owen Gleibermann'ın seçtiği en kötü 5 film

1. Amsterdam

Oscar ödüllü yönetmen David O. Russel'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington'ın yer aldığı Amsterdam, eleştirmene göre oldukça sıkıcı bir film.

2022'nin en kötü filmleri - 2

2. Minyonlar: Gru'nun Yükselişi

Minyonlar animasyon serisinin devam filmi Minyonlar: Gru'nun Yükselişi'nin (Minions: The Rise of Gru), serinin diğer filmlerinden hiç farkı olmadığı için film, en kötüler listesinde girdi.

2022'nin en kötü filmleri - 3

3. Bones and All

Luca Guadagnino’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Bones and All filmi, insan etiyle beslenen iki gencin hikayesini olağanüstü bir şekilde işleyebilecekken durağan temposuyla eleştiri topladı.

2022'nin en kötü filmleri - 4

4. Firestarter 

Stephen King'in romanından uyarlanan ve zaten 80'lerde çekilen bir filmin neden tekrar beyazperdeye taşındığını sorgulayan eleştirmen, filmin ruhu olmadığını söylüyor.

2022'nin en kötü filmleri - 5

5. Three Thousand Years of Longing 

Eleştirmen, Mad Max filmlerini yapan George Miller'ın görsel anlamda inanılmaz bir iş çıkardığını söylese de filmin içinin 'boş' olduğu görüşünde.

2022'nin en kötü filmleri - 6

Film eleştirmen Peter Debruge’nin seçtiği en kötü 5 film

1. Blonde

Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan filmin, ikonu tek boyutlu bir şekilde ele aldığını öne süren eleştirmen, yönetmeni Monroe'yu kurban konuma düşürmekle eleştiriyor.

2022'nin en kötü filmleri - 7

2. Bigbug

Jean-Pierre Jeunet'nün yönetmen koltuğunda oturduğu, yakın gelecekte geçen ve vadedilen komediyi vermeyen filmi, yılın en kötüleri arasına girdi.

2022'nin en kötü filmleri - 8

3. The Bubble 

Judd Apatow’un yönetmenliğindeki film, yetenekli oyuncuların başarısız bir senaryo nedeniyle değerlendirilememesi ve senaryonun tutarsızlığı nedeniyle eleştiriliyor.

2022'nin en kötü filmleri - 9

4. Spiderhead

Chris Hemsworth'in bilim insanı olarak yanlış bir seçim olması ve konuyla bağdaşmayan sahnelerin yer alması nedeniyle eleştirmene göre film, yılın en kötüleri arasında.

2022'nin en kötü filmleri - 10

5. The 355

Penélope Cruz, Lupita Nyong’o ve Jessica Chastain gibi yıldız bir kadrodan oluşan film,  her ne kadar casus filmlerinin erkeklere özgü olmadığını kanıtlamaya çalışsa da filmin aksiyon sahnelerinin iyi bir şekilde planlanmaması başarısızlıkla sonuçlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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