2022'nin en kötü filmleri

Oscar ödüllü yönetmen David O. Russel'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington'ın yer aldığı Amsterdam, eleştirmene göre oldukça sıkıcı bir film.
Minyonlar animasyon serisinin devam filmi Minyonlar: Gru'nun Yükselişi'nin (Minions: The Rise of Gru), serinin diğer filmlerinden hiç farkı olmadığı için film, en kötüler listesinde girdi.
Luca Guadagnino’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Bones and All filmi, insan etiyle beslenen iki gencin hikayesini olağanüstü bir şekilde işleyebilecekken durağan temposuyla eleştiri topladı.
Stephen King'in romanından uyarlanan ve zaten 80'lerde çekilen bir filmin neden tekrar beyazperdeye taşındığını sorgulayan eleştirmen, filmin ruhu olmadığını söylüyor.
Eleştirmen, Mad Max filmlerini yapan George Miller'ın görsel anlamda inanılmaz bir iş çıkardığını söylese de filmin içinin 'boş' olduğu görüşünde.
Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan filmin, ikonu tek boyutlu bir şekilde ele aldığını öne süren eleştirmen, yönetmeni Monroe'yu kurban konuma düşürmekle eleştiriyor.
Jean-Pierre Jeunet'nün yönetmen koltuğunda oturduğu, yakın gelecekte geçen ve vadedilen komediyi vermeyen filmi, yılın en kötüleri arasına girdi.
Judd Apatow’un yönetmenliğindeki film, yetenekli oyuncuların başarısız bir senaryo nedeniyle değerlendirilememesi ve senaryonun tutarsızlığı nedeniyle eleştiriliyor.
Chris Hemsworth'in bilim insanı olarak yanlış bir seçim olması ve konuyla bağdaşmayan sahnelerin yer alması nedeniyle eleştirmene göre film, yılın en kötüleri arasında.
Penélope Cruz, Lupita Nyong’o ve Jessica Chastain gibi yıldız bir kadrodan oluşan film, her ne kadar casus filmlerinin erkeklere özgü olmadığını kanıtlamaya çalışsa da filmin aksiyon sahnelerinin iyi bir şekilde planlanmaması başarısızlıkla sonuçlanıyor.