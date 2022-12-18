2022'nin en kötü filmleri

5. The 355

Penélope Cruz, Lupita Nyong’o ve Jessica Chastain gibi yıldız bir kadrodan oluşan film, her ne kadar casus filmlerinin erkeklere özgü olmadığını kanıtlamaya çalışsa da filmin aksiyon sahnelerinin iyi bir şekilde planlanmaması başarısızlıkla sonuçlanıyor.