2022'nin en olağanüstü keşifleri

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Başbük mahallesinde bir evin altında Demir Çağı dönemine ait duvar resimleri bulundu. Tanrıların bir araya geldiği tamamlanmamış bir duvar çizimine rastladı.
Mısır’da yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen bir tünelin Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın mezarına açıldığı iddia edildi. Kraliçe'nin Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan Taposiris Magna Tapınağı’nın altına gömüldüğünü iddia eden araştırmacılar, bu tünelin 21. yüzyılın en büyük keşfi olduğu kanaatinde.
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait portre, sanatçının başka bir resminin arkasında bulundu. İskoçya Ulusal Galerisi, X-ray taramasından geçirdikleri "Köylü Kadın Başı" eserde, otoportreyi tespit etti.
İtalya’da yapılan kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 bin 300 yıllık 24 bronz heykel bulundu. İtalyan ANSA ajansının haberinde, Toskana bölgesindeki termal havuzların bulunduğu San Casciano dei Bagni'de yapılan kazılarda, geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan 24 ince işlenmiş bronz heykelin keşfedildiği belirtilerek, heykellerden 5'inin 1 metreden uzun olduğu kaydedildi.
Angola'da bir madende 170 karatlık Lulo Rose adı verilen bir elmas bulundu. Taşın, bugüne kadar çıkarılan en büyük pembe elmas olduğu tahmin ediliyor.
Filistinli bir çiftçi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki arazisinde Bizans dönemine ait mozaikler buldu. Bölgede yapılan kazılarda hayvan figürlü mozaiklerin yanı sıra çömlek, çanak ve şişelerin, geometrik şekillerden oluşan mozaikler ve mimari kalıntıların da keşfedildiği kaydedildi.
Kuzey Irak'ta 2016 yılında DAEŞ militanlarının yıktığı tarihi Mashki Kapısı'nı onarmak için çalışan arkeologlar, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinden birini ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 bin 700 yıl önce yapılan kaya oymaları savaş sahnelerini, üzüm asmalarını ve palmiye ağaçlarını tasvir ediyor.