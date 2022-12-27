2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler

Boyhood'dan tanıdığımız Richard Linklater’ın yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon, televizyonların küçük olduğu ve telefonların yalnızca evde olduğu biri dönemi ele almasıyla övgü topladı.
13 yıl sonra devam filmiyle geri dönen Avatar serisi, görsel efektleriyle büyük beğeni topladı.
Yılın en şaşırtıcı filmlerinden biri olan Everything Everywhere All at Once, alternatif evrenlere yolculuğun en kapsamlı halini yansıtıyor.
Steven Spielberg imzalı The Fabelmans, nostaljik sahneleriyle filmlerin hayatımızdakiyerine vurguda bulundu.
Rian Johnson'ın yazıp yönettiği film, yıldız kadrosu ve gizemli hikayesiyle beğeni topladı.
Emma Thompson ve Daryl McCormack'ı bir araya getiren film, 'tatlı, komik ve keyifli' olarak nitelendiriliyor.
Hint yapımı bu fantastik film, dinamik senaryosu, aksiyon sahneleri ve dans rutinleriyle akıllarda yer etti.
Danielle Deadwyler’ın oğlunun cinayetiyle başa çıkan Mamie Till Mobley'i canlandırdığı film, trajik bir hikayesiyle kalplere dokunmayı başardı.
36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun efsanesi hem izleyicilerden tam not aldı hem de gişede büyük bir hasılat elde etti.
Disney Pixar yapımı bu eğlenceli animasyon, dev bir pandayı inanılmaz bir metafor olarak kullanırken güldürmeyi başarıyor.