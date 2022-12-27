2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler

Film sektörü, bu yıl düşen gişe hasılatları ve ev ortamını tercih eden seyirciler sayesinde büyük bir değişime tanıklık etti. Buna rağmen ayakta kalmayı başaran sektör, seyirciyi tatmin eden bazı yapımlar sunmayı da ihmal etmedi. İşte CNN'in hazırladığı yılın en çok tatmin eden filmleri listesi...

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 1

APOLLO 10 ½: A SPACE AGE CHILDHOOD

Boyhood'dan tanıdığımız Richard Linklater’ın yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon, televizyonların küçük olduğu ve telefonların yalnızca evde olduğu biri dönemi ele almasıyla övgü topladı.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 2

AVATAR: SUYUN YOLU

13 yıl sonra devam filmiyle geri dönen Avatar serisi, görsel efektleriyle büyük beğeni topladı.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 3

HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA

Yılın en şaşırtıcı filmlerinden biri olan Everything Everywhere All at Once, alternatif evrenlere yolculuğun en kapsamlı halini yansıtıyor.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 4

THE FABELMANS

Steven Spielberg imzalı The Fabelmans, nostaljik sahneleriyle filmlerin hayatımızdakiyerine vurguda bulundu.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 5

GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği film, yıldız kadrosu ve gizemli hikayesiyle beğeni topladı.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 6

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

Emma Thompson ve Daryl McCormack'ı bir araya getiren film, 'tatlı, komik ve keyifli' olarak nitelendiriliyor.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 7

RRR

Hint yapımı bu fantastik film, dinamik senaryosu, aksiyon sahneleri ve dans rutinleriyle akıllarda yer etti.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 8

TILL

Danielle Deadwyler’ın oğlunun cinayetiyle başa çıkan Mamie Till Mobley'i canlandırdığı film, trajik bir hikayesiyle kalplere dokunmayı başardı.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 9

TOP GUN: MAVERICK

36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun efsanesi hem izleyicilerden tam not aldı hem de gişede büyük bir hasılat elde etti.

2022 yılında seyirciyi tatmin etmeyi başaran filmler - 10

TURNING RED

Disney Pixar yapımı bu eğlenceli animasyon, dev bir pandayı inanılmaz bir metafor olarak kullanırken güldürmeyi başarıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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