2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu yıl 76'ncısı düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen törenle açıklandı.

Alison Hammond ve Richard E. Grant'in ev sahipliği yaptığı törene Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da katıldı.

14 kategoride aday gösterilerek en fazla dalda adaylık alan Alman yapımı 'All Quiet on the Western Front'un En İyi Film seçildiği BAFTA'da Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu, Cate Blanchett de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

All Quiet on the Western Front, beş BAFTA kazanırken; The Banshees of Inisherin ve Elvis filmleri dörder ödül aldı.