2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

2023 Billboard Müzik Ödülleri, internet üzerinden gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en büyük kazananı 11 ödülle Morgan Wallen olurken, Taylor Swift En İyi Şarkıcı ödülü de dahil olmak üzere toplam 10 ödül kazandı. Swift, "Bunların hiçbiri siz olmadan olmuyor. 10 milyon kez teşekkür ederim" diyerek hayranlarına seslendi. İşte, Billboard Müzik Ödülleri'nin belli başlı kategorilerde kazananları...

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Müzik dünyasının önemli ödüllerinden olan 2023 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Tören, Billboard dergsinin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapıldı. 

Bu yılki ödül töreninde, sanatçıların turne sırasında önceden kaydedilmiş performansları ve ödül kabul konuşmaları yer aldı.

Gecenin en büyük kazananı 11 ödülle Morgan Wallen olurken, Taylor Swift En İyi Şarkıcı ödülü de dahil olmak üzere 10 ödülle onu yakından takip etti.

Taylor ve Drake, Billboard Müzik Ödülleri'nde şimdiye kadarki en çok galibiyeti elde eden iki isim oldu.

Taylor Swift, teşekkür konuşmasında hayranlarına şu sözlerle hitap etti:

"Bunların hiçbiri siz olmadan olmuyor. Billboard ödülleri sizin dinlediklerinize ve tutkulu olduğunuz şeylere göre şekilleniyor. Bu yıl Eras Turnesi'ni bu kadar büyülü yaptığınız için çok onur duyuyorum. Gidip filmi izlediniz, yeniden kayıtlarımı önemsediniz. Sizi çok seviyorum. Yanımda olduğunuz ve yaptığım müziğe önem verdiğiniz için dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum. Bunun için teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. 10 milyon kez teşekkür ederim.”

İşte 2023 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları...

N-LIFE HABERLERİ

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 2

EN İYİ ŞARKICI

Drake
Luke Combs
Morgan Wallen
SZA
Taylor Swift - KAZANAN

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Bailey Zimmerman
Ice Spice
Jelly Roll
Peso Pluma
Zach Bryan - KAZANAN

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Drake
Luke Combs
Morgan Wallen - KAZANAN
The Weeknd
Zach Bryan

EN İYİ KADIN ŞARKICI

Beyoncé
Miley Cyrus
Olivia Rodrigo
SZA
Taylor Swift - KAZANAN

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP

Eslabon Armado
Fifty Fifty
Fuerza Regida - KAZANAN
Grupo Frontera
Metallica

TOP BILLBOARD 200 ŞARKICISI

Drake
Luke Combs
Morgan Wallen
SZA
Taylor Swift - KAZANAN

TOP HOT 100 ŞARKICISI

Drake
Luke Combs
Morgan Wallen - KAZANAN
SZA
Taylor Swift

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 5
2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 6

TOP HOT 100 ŞARKI YAZARI

Ashley Gorley
Jack Antonoff
SZA
Taylor Swift - KAZANAN
Zach Bryan

TOP HOT 100 YAPIMCI

Jack Antonoff
Joey Moi - KAZANAN
Metro Boomin
Taylor Swift
Zach Bryan

ŞARKISI EN ÇOK ÇALINAN ŞARKICI

Drake
Morgan Wallen - KAZANAN
SZA
Taylor Swift
Zach Bryan

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 7

RADYODA ŞARKICI EN ÇOK ÇALINAN ŞARKICI

Miley Cyrus
Morgan Wallen
SZA
Taylor Swift - KAZANAN
The Weeknd

EN ÇOK SATAN ŞARKICI

Jason Aldean
Miley Cyrus
Morgan Wallen
Oliver Anthony Music
Taylor Swift - KAZANAN

TOP BILLBOARD GLOBAL 200 ŞARKICISI

Bad Bunny
Morgan Wallen
SZA
Taylor Swift - KAZANAN
The Weeknd

TOP BILLBOARD GLOBAL ŞARKICISI

Bad Bunny
Ed Sheeran
NewJeans
Taylor Swift - KAZANAN
The Weeknd

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ R&B ŞARKICISI

Beyoncé
Chris Brown
Rihanna
SZA - KAZANAN
The Weeknd

EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI

Chris Brown
Miguel
The Weeknd - KAZANAN

EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI

Beyoncé
Rihanna
SZA - KAZANAN

EN İYİ R&B TURNE SANATÇISI

Beyoncé - KAZANAN
Bruno Mars
The Weeknd

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 9

EN İYİ RAP ŞARKICISI

21 Savage
Drake - KAZANAN
Lil Baby
Metro Boomin
Travis Scott

EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICI

21 Savage
Drake - KAZANAN
Travis Scott

EN İYİ KADIN RAP ŞARKICI

Doja Cat
Ice Spice
Nicki Minaj - KAZANAN

EN İYİ RAP TURNE SANATÇISI

50 Cent
Drake - KAZANAN
Snoop Dogg & Wiz Khalifa

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 10

EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI

Bailey Zimmerman
Luke Combs
Morgan Wallen - KAZANAN
Taylor Swift
Zach Bryan

EN İYİ COUNTRY ERKEK ŞARKICI

Luke Combs
Morgan Wallen - KAZANAN
Zach Bryan

EN İYİ COUNTRY KADIN ŞARKICI

Lainey Wilson
Megan Moroney
Taylor Swift - KAZANAN

EN İYİ COUNTRY İKİLİ YA DA GRUP

Old Dominion

Parmalee
Zac Brown Band - KAZANAN

EN İYİ COUNTRY TURNE SANATÇISI

George Strait
Luke Combs
Morgan Wallen - KAZANAN

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 11

EN İYİ ROCK ŞARKICISI

Jelly Roll

Noah Kahan
Stephen Sanchez
Steve Lacy
Zach Bryan - KAZANAN

EN İYİ ROCK İKİ YA DA GRUBU

Arctic Monkeys - KAZANAN
Foo Fighters
Metallica

EN İYİ ROCK TURNE SANATÇISI

Coldplay - KAZANAN
Depeche Mode
Elton John

EN İYİ LATİN ŞARKICI

Bad Bunny - KAZANAN
Eslabon Armado
Fuerza Regida
KAROL G
Peso Pluma

EN İYİ LATİN ERKEK ŞARKICI

Bad Bunny - KAZANAN
Peso Pluma
Rauw Alejandro

EN İYİ ALTİN KADIN ŞARKICI

KAROL G - KAZANAN
ROSALÍA
Shakira

EN İYİ LATİN GRUP

Eslabon Armado

Fuerza Regida - KAZANAN
Grupo Frontera

EN İYİ LATİN TURNE SANATÇISI

Daddy Yankee
Karol G - KAZANAN
RBD

2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 12

EN İYİ GLOBAL K-POP ŞARKICISI

Jimin

NewJeans - KAZANAN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
TWICE

EN İYİ K-POP TURNE SANATÇISI

BLACKPINK - KAZANAN
SUGA
TWICE

EN İYİ Afrobeats ŞARKICISI

Burna Boy - KAZANAN

Libianca
Rema
Tems
Wizkid

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ŞARKICISI

Beyoncé - KAZANAN
Calvin Harris
David Guetta
Drake
Tiësto

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