2023 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının önemli ödüllerinden olan 2023 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Tören, Billboard dergsinin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.

Bu yılki ödül töreninde, sanatçıların turne sırasında önceden kaydedilmiş performansları ve ödül kabul konuşmaları yer aldı.

Gecenin en büyük kazananı 11 ödülle Morgan Wallen olurken, Taylor Swift En İyi Şarkıcı ödülü de dahil olmak üzere 10 ödülle onu yakından takip etti.

Taylor ve Drake, Billboard Müzik Ödülleri'nde şimdiye kadarki en çok galibiyeti elde eden iki isim oldu.

Taylor Swift, teşekkür konuşmasında hayranlarına şu sözlerle hitap etti:

"Bunların hiçbiri siz olmadan olmuyor. Billboard ödülleri sizin dinlediklerinize ve tutkulu olduğunuz şeylere göre şekilleniyor. Bu yıl Eras Turnesi'ni bu kadar büyülü yaptığınız için çok onur duyuyorum. Gidip filmi izlediniz, yeniden kayıtlarımı önemsediniz. Sizi çok seviyorum. Yanımda olduğunuz ve yaptığım müziğe önem verdiğiniz için dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum. Bunun için teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. 10 milyon kez teşekkür ederim.”

İşte 2023 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları...