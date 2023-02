2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

'Everything Everywhere All at Once' (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmi, 29. SAG Ödülleri'nin en büyük kazananı oldu. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Michelle Yeoh ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Jamie Lee Curtis kazandı. Her ikisi de Everything Everywhere All at Once'ın oyuncularıydı. Rol arkadaşları Ke Huy Quan da gecenin kazananlarındandı SAG'da En İyi Yardımcı Erkek Ödülü'nü kazanan ilk Asyalı aktör olarak sinema tarihine geçti.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü The Whale (Balina) filmiyle Brendan Fraser kazandı.

Televizyon ödülleri tarafında ise 'Abbott Elementary' kadrosu En İyi Komedi Dizisi Topluluğu seçilirken 'The White Lotus' kadrosu En İyi TV Drama Dizisi Topluluğu ödülünün sahibi oldu.

Everything Everywhere All at Once filminde rol alan Stephanie Hsu da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu rolüne aday oldu. The Whale filmi oyuncusu Hong Chau da Hsu ile aynı dalda aday gösterildi. Böylelikle ilk kez ödüllerde iki Asyalı aynı anda aynı kategoride aday oldu.

İşte 2023 SAG Ödülleri'nin sahipleri...