2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 29.'uncusu düzenlenen SAG Ödülleri'nde gecenin kazananı, 'Everything Everywhere All at Once' filmi oldu. Filmin oyuncuları Michelle Yeoh ve Jamie Lee Curtis, En İyi Kadın ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kucakladı. Filmin diğer oyuncusu Ke Huy Quan, SAG'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan ilk Asyalı oldu. Rolü için 270 kilo alan Brendan Fraser da En İyi Erkek Oyuncu seçildi. İşte SAG Ödülleri'ni kazananlar ve bu yılın ilkleri...

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

'Everything Everywhere All at Once' (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmi, 29. SAG Ödülleri'nin en büyük kazananı oldu. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Michelle Yeoh ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Jamie Lee Curtis kazandı. Her ikisi de Everything Everywhere All at Once'ın oyuncularıydı. Rol arkadaşları Ke Huy Quan da gecenin kazananlarındandı SAG'da En İyi Yardımcı Erkek Ödülü'nü kazanan ilk Asyalı aktör olarak sinema tarihine geçti.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü The Whale (Balina) filmiyle Brendan Fraser kazandı.

Televizyon ödülleri tarafında ise 'Abbott Elementary' kadrosu En İyi Komedi Dizisi Topluluğu seçilirken 'The White Lotus' kadrosu En İyi TV Drama Dizisi Topluluğu ödülünün sahibi oldu.

Everything Everywhere All at Once filminde rol alan Stephanie Hsu da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu rolüne aday oldu. The Whale filmi oyuncusu Hong Chau da Hsu ile aynı dalda aday gösterildi. Böylelikle ilk kez ödüllerde iki Asyalı aynı anda aynı kategoride aday oldu.

İşte 2023 SAG Ödülleri'nin sahipleri...

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 2

EN İYİ FİLM

Everything Everywhere All At Once

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ ERKEK OYUNCU- FİLM
Brendan Fraser, “The Whale”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ KADIN OYUNCU- FİLM

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All At Once”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- FİLM

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- FİLM

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All At Once”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ KADIN OYUNCU- TV FİLMİ YA DA DİZİ

Jessica Chastain, “George and Tammy”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ ERKEK OYUNCU- TV FİLMİ YA DA DİZİ

Sam Elliott, "1883"

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 9

EN İYİ KADIN OYUNCU- DRAMA DİZİSİ 

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 10

EN İYİ ERKEK OYUNCU, DRAMA DİZİSİ

Jason Bateman, “Ozark”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 11

EN İYİ KADIN OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ

Jean Smart, “Hacks”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 12

EN İYİ ERKEK OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ

Jeremy Allen White, “The Bear”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 13

EN İYİ DRAMA

“The White Lotus”

2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu - 14

EN İYİ KOMEDİ

“Abbott Elementary”

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER