2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Chelsea Handler'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Michelle Pfeiffer, Covid-19'a yakalandığı için törene katılamayan Jeff Bridges adına Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kabul etti.

Eleştirmenlerin Seçimi Derneği, her yıl, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, karakterleri özgünlükle canlandıran, klişelere meydan okuyan ve sınırları zorlayan bir kadını SeeHer Ödülü ile onurlandırıyor. Bu yıl SeeHer Ödülü Janelle Monáe'ye verildi. Covid-19 nedeniyle törene katılamayan Monáe yerine ödülü Kate Hudson aldı.

Critics' Choice'ta bu yıl 'Everything Everywhere All at Once' En İyi Film Ödülü'ne layık görülürken, 'Abbott Elementary' komedi dalında, 'Better Call Saul' da drama dalında En İyi Dizi seçildi.

İşte 2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nin kazananları tam listesi...