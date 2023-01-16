2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Chelsea Handler'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Michelle Pfeiffer, Covid-19'a yakalandığı için törene katılamayan Jeff Bridges adına Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kabul etti.
Eleştirmenlerin Seçimi Derneği, her yıl, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, karakterleri özgünlükle canlandıran, klişelere meydan okuyan ve sınırları zorlayan bir kadını SeeHer Ödülü ile onurlandırıyor. Bu yıl SeeHer Ödülü Janelle Monáe'ye verildi. Covid-19 nedeniyle törene katılamayan Monáe yerine ödülü Kate Hudson aldı.
Critics' Choice'ta bu yıl 'Everything Everywhere All at Once' En İyi Film Ödülü'ne layık görülürken, 'Abbott Elementary' komedi dalında, 'Better Call Saul' da drama dalında En İyi Dizi seçildi.
İşte 2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nin kazananları tam listesi...
EN İYİ FİLM
Everything Everywhere All at Once
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Brendan Fraser, “The Whale"
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cate Blanchett, “Tár”
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”
EN İYİ GENÇ OYUNCU
Gabriel LaBelle, “The Fabelmans”
EN İYİ KADRO
“Glass Onion: A Knives Out Mystery”
EN İYİ YÖNETMEN
Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Sarah Polley, “Women Talking”
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Claudio Miranda, “Top Gun: Maverick”
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Florencia Martin and Anthony Carlino, “Babylon”
EN İYİ KURGU
Paul Rogers, “Everything Everywhere All at Once”
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Ruth E. Carter, “Black Panther: Wakanda Forever”
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
“Elvis”
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
“Avatar: The Way of Water”
EN İYİ KOMEDİ
“Glass Onion: A Knives Out Mystery”
EN İYİ ANİMASYON
“Guillermo del Toro’s Pinocchio”
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
“RRR”
EN İYİ ŞARKI
“Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”)
EN İYİ MÜZİK
Hildur Guðnadóttir, “Tár”
EN İYİ DİZİ (DRAMA)
“Better Call Saul
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Bob Odenkirk, “Better Call Saul”
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Zendaya, “Euphoria”
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Giancarlo Esposito, “Better Call Saul”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)
Jennifer Coolidge, “The White Lotus”
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Abbott Elementary
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Jeremy Allen White, “The Bear”
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Jean Smart, “Hacks”
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Henry Winkler, “Barry”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)
Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”
EN İYİ MİNİ DİZİ
The Dropout
EN İYİ TV FİLMİ
Weird: The Al Yankovic Story
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Daniel Radcliffe, “Weird: The Al Yankovic Story”
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Amanda Seyfried, “The Dropout”
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Paul Walter Hauser, “Black Bird”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Niecy Nash-Betts, “Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story”
YABANCI DİLDE EN İYİ DİZİ
“Pachinko”
EN İYİ ANİMASYON DİZİ
“Harley Quinn”
EN İYİ TALK SHOW
“Last Week Tonight with John Oliver”
EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI
“Norm Macdonald: Nothing Special”