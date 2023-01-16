2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. 'Everything Everywhere All at Once' En İyi Film Ödülü'ne layık görülürken, 'Abbott Elementary' komedi dalında, 'Better Call Saul' da drama dalında En İyi Dizi seçildi. İşte 2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nin kazananları tam listesi...

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

Chelsea Handler'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Michelle Pfeiffer, Covid-19'a yakalandığı için törene katılamayan Jeff Bridges adına Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kabul etti. 

Eleştirmenlerin Seçimi Derneği, her yıl, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, karakterleri özgünlükle canlandıran, klişelere meydan okuyan ve sınırları zorlayan bir kadını SeeHer Ödülü ile onurlandırıyor. Bu yıl SeeHer Ödülü Janelle Monáe'ye verildi. Covid-19 nedeniyle törene katılamayan Monáe yerine ödülü Kate Hudson aldı. 

Critics' Choice'ta bu yıl 'Everything Everywhere All at Once' En İyi Film Ödülü'ne layık görülürken, 'Abbott Elementary' komedi dalında, 'Better Call Saul' da drama dalında En İyi Dizi seçildi. 

İşte 2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nin kazananları tam listesi...

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 2

FİLM

EN İYİ FİLM

Everything Everywhere All at Once

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Brendan Fraser, “The Whale"

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett, “Tár”

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

EN İYİ GENÇ OYUNCU

Gabriel LaBelle, “The Fabelmans”

EN İYİ KADRO

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ YÖNETMEN

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Sarah Polley, “Women Talking”

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Claudio Miranda, “Top Gun: Maverick”

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Florencia Martin and Anthony Carlino, “Babylon” 

EN İYİ KURGU

Paul Rogers, “Everything Everywhere All at Once”

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Ruth E. Carter, “Black Panther: Wakanda Forever” 

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

“Elvis”

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

“Avatar: The Way of Water”

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 9

EN İYİ KOMEDİ

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

EN İYİ ANİMASYON

“Guillermo del Toro’s Pinocchio” 

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

“RRR” 

EN İYİ ŞARKI

“Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”) 

 EN İYİ MÜZİK

Hildur Guðnadóttir, “Tár”

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 10

TELEVİZYON

EN İYİ DİZİ (DRAMA)

“Better Call Saul

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Zendaya, “Euphoria”

 EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Giancarlo Esposito, “Better Call Saul”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 11

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Abbott Elementary

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Jeremy Allen White, “The Bear”

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Jean Smart, “Hacks”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Henry Winkler, “Barry”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary” 

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 12

EN İYİ MİNİ DİZİ

The Dropout

 EN İYİ TV FİLMİ

Weird: The Al Yankovic Story

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Daniel Radcliffe, “Weird: The Al Yankovic Story”

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Amanda Seyfried, “The Dropout”

2023 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 13

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Paul Walter Hauser, “Black Bird”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Niecy Nash-Betts, “Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

 YABANCI DİLDE EN İYİ DİZİ

“Pachinko” 

 EN İYİ ANİMASYON DİZİ

“Harley Quinn”

EN İYİ TALK SHOW

“Last Week Tonight with John Oliver” 

 EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI

“Norm Macdonald: Nothing Special”

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