2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti

Ukrayna’daki savaş nedeniyle İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti.

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 1

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna olmuş ancak Ukrayna’daki savaş yüzünden 2023'teki yarışmanın ev sahipliği Liverpool’a devredilmişti.

Fotoğraf:  Mariya Yaremchuk/Ukrayna

N-LIFE HABERLERİ

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 2

İLK 10 FİNALİST BELLİ OLDU

Liverpool'da düzenlenen şarkı yarışmasında finalde yarışacak ilk 10 finalist salı günü belli olmuştu. Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre, yarı finale kalan ilk 10 ülke oldu.

Fotoğraf: Monika Linkyte/ Litvanya

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 3

Dün akşam gerçekleşen ikinci yarı finalde 16 ülke performans sergiledi.

Fotoğraf: Voyager/ Avusturalya

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 4

Arnavutluk, Kıbrıs, Estonya, Belçika, Avusturya, Litvanya, Polonya, Avusturalya, Ermenistan ve Slovenya ikinci yarı finalde ilk 10'a girmeyi başardı.


Fotoğraf: Joker Out/Slovenya

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 5

Yarın akşam gerçekleşecek büyük final ile 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

Fotoğraf: Albina & Familja Kelmendi/ Arnavutluk


İşte geceden yansıyan görüntüler...

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 6

Iru/ Gürcistan

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 7

Blanka/Polonya

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 8

 Andrew Lambrou /Kıbrıs

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti - 9

Brunette /Ermenistan

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