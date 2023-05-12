2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali gerçekleşti

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna olmuş ancak Ukrayna’daki savaş yüzünden 2023'teki yarışmanın ev sahipliği Liverpool’a devredilmişti.
Fotoğraf: Mariya Yaremchuk/Ukrayna
Liverpool'da düzenlenen şarkı yarışmasında finalde yarışacak ilk 10 finalist salı günü belli olmuştu. Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre, yarı finale kalan ilk 10 ülke oldu.
Fotoğraf: Monika Linkyte/ Litvanya
Dün akşam gerçekleşen ikinci yarı finalde 16 ülke performans sergiledi.
Fotoğraf: Voyager/ Avusturalya
Arnavutluk, Kıbrıs, Estonya, Belçika, Avusturya, Litvanya, Polonya, Avusturalya, Ermenistan ve Slovenya ikinci yarı finalde ilk 10'a girmeyi başardı.
Fotoğraf: Joker Out/Slovenya
Yarın akşam gerçekleşecek büyük final ile 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.
Fotoğraf: Albina & Familja Kelmendi/ Arnavutluk
İşte geceden yansıyan görüntüler...
Iru/ Gürcistan
Blanka/Polonya
Andrew Lambrou /Kıbrıs
Brunette /Ermenistan