2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu

YİNE FAVORİLER ARASINDA

2012 yılında İsveç adına yarışan şarkıcı Loreen, bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini bir kez daha temsil etti.

2012'de "Euphoria" şarkısıyla İsveç'i temsil eden ve yarışmada birinci olan şarkıcı, "Tattto" şarkısıyla bu yıl yine favoriler arasında yerini aldı.