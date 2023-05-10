2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle bu sene İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 1

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna olmuş ancak Ukrayna’daki savaş yüzünden 2023'teki yarışmanın ev sahipliği Liverpool’a devredilmişti.

Liverpool'da düzenlenen şarkı yarışmasında finalde yarışacak ilk 10 finalist belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 2

Bu yıl 67. kez düzenlenen yarışmanın ilk yarı finali dün akşam gerçekleşti. 37 ülkenin şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada finalistler belli oldu.

Fotoğraf: Remo Forrer/İsviçre

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 3

Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre finali gören ülkeler oldu.

Fotoğraf: Let 3/ Hırvatistan

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 4

YİNE FAVORİLER ARASINDA

2012 yılında İsveç adına yarışan şarkıcı Loreen, bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini bir kez daha temsil etti.

2012'de "Euphoria" şarkısıyla İsveç'i temsil eden ve yarışmada birinci olan şarkıcı, "Tattto" şarkısıyla bu yıl yine favoriler arasında yerini aldı.

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 5

İngiliz şarkıcı Rita Ora, gecede performans sergiledi.

İşte geceden yansıyan kareler...

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 6

Mimicat/Portekiz

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 7

Mia Nicolai ve Dion Cooper/Hollanda

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 8

Grup Vesna/Çek Cumhuriyeti

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 9

TuralTuranX/Azerbaycan

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk 10 finalisti belli oldu - 10

Luke Black/Sırbistan

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