2023 iHeartRadio Ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ GRUP



AJR

Black Eyed Peas

Blackpink

Glass Animals

Måneskin

OneRepublic

Parmalee

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic



KAZANAN: Imagine Dragons





EN İYİ İŞ BİRLİĞİ



“Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”- Elle King & Miranda Lambert

“Cold Heart”- Elton John & Dua Lipa

“half of my hometown”- Kelsea Ballerini ft. Kenny Chesney

“I Like You (A Happier Song)” – Post Malone ft. Doja Cat

“Industry Baby” – Lil Nas X & Jack Harlow

“One Right Now”- Post Malone & The Weeknd

“Sweetest Pie” – Megan Thee Stallion & Dua Lipa

“Wait For U” – Future ft. Drake & Tems

“You Right” – Doja Cat ft. The Weeknd



KAZANAN: “Unholy” – Sam Smith & Kim Petras