2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri

Haberler | 21.08.2022 - 11:40
“İlham Perisine Aşk Mektupları” (Love Letters to the Muse) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi, fotoğrafçı Emma Summerton tarafından New York ve Londra’da dünyanın en tanınmış modellerinden bazılarıyla çekildi.
2023 Pirelli Takvimi'nin konsepti, fotoğrafçıya hayatı boyunca esin kaynağı olan hayali ve gerçek İlham Perilerine odaklanıyor. Summerton, Takvim ile annesinden şarkıcılara, oyunculardan sanatçılara, yazarlardan aktivistlere, ressamlardan daha birçoklarına kadar kendisine ilham veren tüm Kadınlara bir saygı duruşunda bulunuyor. Fikirlerinin çoğunu hem gerçek hem hayali bu kadınlardan alıyor.
“Fotoğrafçılık yolculuğumun başından itibaren daima fotoğrafımdaki Kadının kim olduğunu sorguladım. Nereden geliyor? Nereye gitmek istiyor? Kimi seviyor? Nasıl seviyor? Neler ona güç veriyor? Kendini dünyada nasıl hayal ediyor? Nasıl hayal ettiği o kişi haline geliyor? Bu soruları önce kendime soruyorum, sonra onları anlatmaya çalıştığım hikayeye ya da uyandırmak istediğim duyguya yansıtıyorum. Amacım, daha açık fikirli olması ve benimle birlikte hayal kurması için izleyene ilham vermek” diyen Avustralyalı fotoğrafçı 49. The Cal için haziran ayında üç gün New York’ta ve temmuz ayında bir gün Londra’da çok yoğun çekimler yaptı.
Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera şu açıklamada bulundu:
“Emma Summerton’ın çalışmaları dikkatimi çekti çünkü fotoğrafları renk ve hayal gücü açısından çok zengin, düşsel ve sihirli bir dünyayı temsil ediyor. ‘Gerçek’ ile ‘gerçek olmayanın’ her zamankinden daha iç içe geçtiği bir dönemde yaşadığımız için bu anı yorumlayacak ve Pirelli takviminin mirasına büyük katkı sağlayacak mükemmel bir sanatçı bulduk.”
Modellerin canlandırdığı ilham perileri:
Adwoa Aboah – Kraliçe
Adut Akech – Düş Kapanı
He Cong – Bilge
Cara Delevingne – Performans Sanatçısı
Ashley Graham – Aktivist
Bella Hadid – Peri
Karlie Kloss – Teknoloji Uzmanı
Precious Lee – Masal Anlatıcı
Lila Moss – Kahin
Sasha Pivovarova – Ressam
Emily Ratajkowski – Yazar
Guinevere van Seenus – Fotoğrafçı
Lauren Wasser – Atlet
Kaya Wilkins – Müzisyen
Pirelli Takvimi'nin “İlham Perisine Aşk Mektupları” başlıklı 49. edisyonu kasım ayında sunulacak.