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2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri

Haberler | 21.08.2022 - 11:40

Aralarında Cara Delevingne, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Karlie Kloss, Ashley Graham gibi ünlülerin bulunduğu ünlü modeller “İlham Perisine Aşk Mektupları” başlıklı 2023 Pirelli Takvimi için poz verdi. İşte 2023 Pirelli Takvimi çekimlerinden kamera arkası görüntüleri...

2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 1

“İlham Perisine Aşk Mektupları” (Love Letters to the Muse) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi, fotoğrafçı Emma Summerton tarafından New York ve Londra’da dünyanın en tanınmış modellerinden bazılarıyla çekildi.

2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 2

2023 Pirelli Takvimi'nin konsepti, fotoğrafçıya hayatı boyunca esin kaynağı olan hayali ve gerçek İlham Perilerine odaklanıyor. Summerton, Takvim ile annesinden şarkıcılara, oyunculardan sanatçılara, yazarlardan aktivistlere, ressamlardan daha birçoklarına kadar kendisine ilham veren tüm Kadınlara bir saygı duruşunda bulunuyor. Fikirlerinin çoğunu hem gerçek hem hayali bu kadınlardan alıyor.

2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 3

“Fotoğrafçılık yolculuğumun başından itibaren daima fotoğrafımdaki Kadının kim olduğunu sorguladım. Nereden geliyor? Nereye gitmek istiyor? Kimi seviyor? Nasıl seviyor? Neler ona güç veriyor? Kendini dünyada nasıl hayal ediyor? Nasıl hayal ettiği o kişi haline geliyor? Bu soruları önce kendime soruyorum, sonra onları anlatmaya çalıştığım hikayeye ya da uyandırmak istediğim duyguya yansıtıyorum. Amacım, daha açık fikirli olması ve benimle birlikte hayal kurması için izleyene ilham vermek” diyen Avustralyalı fotoğrafçı 49. The Cal için haziran ayında üç gün New York’ta ve temmuz ayında bir gün Londra’da çok yoğun çekimler yaptı. 

2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 4

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera şu açıklamada bulundu:

“Emma Summerton’ın çalışmaları dikkatimi çekti çünkü fotoğrafları renk ve hayal gücü açısından çok zengin, düşsel ve sihirli bir dünyayı temsil ediyor. ‘Gerçek’ ile ‘gerçek olmayanın’ her zamankinden daha iç içe geçtiği bir dönemde yaşadığımız için bu anı yorumlayacak ve Pirelli takviminin mirasına büyük katkı sağlayacak mükemmel bir sanatçı bulduk.” 

2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 5

Modellerin canlandırdığı ilham perileri: 

Adwoa Aboah – Kraliçe 

Adut Akech – Düş Kapanı 

He Cong – Bilge 

Cara Delevingne – Performans Sanatçısı

Ashley Graham – Aktivist 

Bella Hadid – Peri 

Karlie Kloss – Teknoloji Uzmanı

Precious Lee – Masal Anlatıcı

Lila Moss – Kahin 

Sasha Pivovarova – Ressam 

Emily Ratajkowski – Yazar 

Guinevere van Seenus – Fotoğrafçı 

Lauren Wasser – Atlet

Kaya Wilkins – Müzisyen 

2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 6

Pirelli Takvimi'nin “İlham Perisine Aşk Mektupları” başlıklı 49. edisyonu kasım ayında sunulacak.

2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 7
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 8
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 9
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 10
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 11
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 12
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 13
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 14
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 15
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 16
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 17
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 18
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 19
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 20
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 21
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 22
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 23
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 24
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2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 30
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 31
2023 Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri - 32

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