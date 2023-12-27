2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi?

2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Listenin zirvesindeki "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 2 milyon sınırını aşan tek film oldu. İşte ülkemizde bu yıl en çok izlenen filmler...

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 1

2023 yılında ülkemizde birçok film seyirciyle buluştu. Beyazperde'nin haberine göre, komediden animasyona, bilim kurgudan aksiyona birçok yapımın salonları doldurduğu 2023 yılında zirvenin sahibi animasyon türü oldu.

İşte 2023 yılında sinemalarda en çok izlenen filmler...

N-LIFE HABERLERİ

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 2

20. Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm)

295.069

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 3

19. Galaksinin Koruyucuları 3

304.423

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 4

18. Elemental: Doğanın Güçleri

 321.243

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 5

17. Transformers: Canavarların Yükselişi 

322.916

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 6

16. Kuru Otlar Üstüne

 334.061

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 7

15. Çok Aşk

380.433

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 8

14. Meg 2: Çukur

475.593

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 9

13. Süper Mario Kardeşler Filmi

541.547

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 10

12. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası 

547.122

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 11

11. Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş

565.392

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 12

10. İllegal Hayatlar

677.306

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 13

9. Çizmeli Kedi: Son Dilek

816.621

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 14

8. John Wick 4

 1.050.239

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 15

7. Kutsal Damacana 4

1.147.111

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 16

6. Barbie

 1.399.139

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 17

5. Ölümlü Dünya 2

1.419.065

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 18

4. Fast X

1.577.429

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 19

3. Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)

1.608.483

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 20

2. Oppenheimer

1.704.369

2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? - 21

1. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa

2.853.070

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