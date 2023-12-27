2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi?

2023 yılında ülkemizde birçok film seyirciyle buluştu. Beyazperde'nin haberine göre, komediden animasyona, bilim kurgudan aksiyona birçok yapımın salonları doldurduğu 2023 yılında zirvenin sahibi animasyon türü oldu.

İşte 2023 yılında sinemalarda en çok izlenen filmler...