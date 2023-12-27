2023 raporu: Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi?
2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Listenin zirvesindeki "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" 2 milyon sınırını aşan tek film oldu. İşte ülkemizde bu yıl en çok izlenen filmler...
2023 yılında ülkemizde birçok film seyirciyle buluştu. Beyazperde'nin haberine göre, komediden animasyona, bilim kurgudan aksiyona birçok yapımın salonları doldurduğu 2023 yılında zirvenin sahibi animasyon türü oldu.
İşte 2023 yılında sinemalarda en çok izlenen filmler...