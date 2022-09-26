2023 Super Bowl'da Rihanna sahne alacak

Müzik sektöründen uzun bir süre uzak kalan Rihanna, 2023 Super Bowl devre arası şovuyla sahnelere geri dönüyor.
Bir süredir güzellik markası Fenty Beauty ve iç giyim marka Savage X Fenty’ye odaklanan şarkıcı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafla gelecek sene Super Bowl’da sahne alacağını açıkladı.
Yakın zamanda anne olan şarkıcı, daha önce Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry ve The Weeknd gibi isimlerin sahne aldığı Super Bowl’un devre arasında performans sergileyecek.
Super Bowl organizatörleri, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından birinde sahne alacak olan şarkıcı için “jenerasyonun yeteneği” ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz yıl Super Bowl devre arası sahnesinde Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blidge ve Kendrick Lamar sahne almıştı.
Super Bowl, 12 Şubat 2023'te gerçekleşecek.
Öte yandan, yıldız şarkıcı 1,4 milyar dolarlık servetiyle üst üste üçüncü kez Amerika'nın en genç kendi servetini kendi yaratan kadını ilan edilmişti.
Listenin 40 yaş altı tek milyarderi olarak Rihanna'nın 1,4 milyar dolarlık servetinin bir kısmı müzik kariyerinden bir diğer kısmı da Fenty Beauty, Fenty Skin ve Savage X Fenty olmak üzere üç perakende şirketinden geliyor.
Forbes listesinde yer alan bir başka dikkat çeken isim ise 1,8 milyar dolarlık servetiyle Kim Kardashian. Ayrıca kendi servetini inşa eden milyarder kadınlar arasında Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg de yer alıyor.