2023 Super Bowl'da Rihanna sahne alacak

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ZİRVEDE

Öte yandan, yıldız şarkıcı 1,4 milyar dolarlık servetiyle üst üste üçüncü kez Amerika'nın en genç kendi servetini kendi yaratan kadını ilan edilmişti.

Listenin 40 yaş altı tek milyarderi olarak Rihanna'nın 1,4 milyar dolarlık servetinin bir kısmı müzik kariyerinden bir diğer kısmı da Fenty Beauty, Fenty Skin ve Savage X Fenty olmak üzere üç perakende şirketinden geliyor.