2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu
Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu. 95 ülkeden 49 bin 957 fotoğrafın yarıştığı 2023 Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları 10 Ekim'de açıklanacak. Yarışmaya katılan, dünyanın farklı noktalarından seçilen 100 sıra dışı fotoğraf, 13 Ekim'den itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenecek. İşte yarışmanın öne çıkan fotoğrafları...
Fotoğraf: Jef Pattyn (Belçika ve Hollanda)
Okyanus: Daha Büyük Fotoğraf kategorisi