2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu. 95 ülkeden 49 bin 957 fotoğrafın yarıştığı 2023 Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları 10 Ekim'de açıklanacak. Yarışmaya katılan, dünyanın farklı noktalarından seçilen 100 sıra dışı fotoğraf, 13 Ekim'den itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenecek. İşte yarışmanın öne çıkan fotoğrafları...

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 1

Fotoğraf: Jef Pattyn (Belçika ve Hollanda)

Okyanus: Daha Büyük Fotoğraf kategorisi

N-LIFE HABERLERİ

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 2

Fotoğraf: Max Waugh (ABD)

Hayvan Portreleri kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 3

Fotoğraf: Elza Friedlander (Almanya)

Davranış: Kuşlar kategorisi 

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 4

Fotoğraf: Neil Aldridge (Güney Afrika)

Fotomuhabirlik kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 5

Fotoğraf: Caitlin Henderson (Avustralya)

Kentte Vahşi Yaşam kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 6

Fotoğraf: Bruno D’Amicis (İtalya)

Doğal Sanat kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 7

Fotoğraf: Zhai Zeyu (Çin)

10 Yaş ve Altı kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 8

Fotoğraf: Agorastos Papatsanis (Yunanistan)

Bitkiler ve Mantarlar kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 9

Fotoğraf: Solvin Zankl (Almanya)

Davranış: Omurgasızlar kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 10

Fotoğraf: Shashwat Harish (Kenya)

11-14 Yaş kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 11

Fotoğraf: Jasper Doest (Hollanda)

Fotomuhabirlik kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 12

Fotoğraf: Michal Siarek (Polonya)

Fotomuhabirlik kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 13

Fotoğraf: Alex Mustard (İngiltere)

Su Altı kategorisi

2023 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının finalistleri belli oldu - 14

Fotoğraf: Donglin Zhou (Çin)

Davranış: Memeliler kategorisi

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