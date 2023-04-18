2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler

Yılın henüz başlarında olsak da vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. BBC’nin film eleştirmenleri Nicholas Barber ve Caryn James, 2023 yılının öne çıkan filmlerini seçti. Yılın ilk dört ayında bağımsız filmlerin ön plana çıktığı listede, "John Wick 4", "Yakın", "AI" ve "Sonsuz Ölüm" de yer aldı. İşte detaylar...

2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 1

SAINT OMER (AZİZ ÖMER)

Yönetmenliğini Alice Diop'un üstlendiği filmin hikayesi, Fransa’da bebeğini ölüme terk etmekle suçlanan Senegalli genç bir kadının gerçek hayattaki yaşantısına dayanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 2

CLOSE (YAKIN)

Lucas Dhont imzalı "Close", Belçika’da 13 yaşındaki iki erkek çocuk olan Léo (Eden Dambrine) ve Rémi'nin (Gustav de Waele) hikayesini işliyor.

2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 3

JOHN WICK 4

Keanu Reeves’in başrol oynadığı serinin 4. filminde; başına milyonlarca dolarlık ödül konan John Wick, Paris, Berlin ve Osaka’da öldürülmekten kaçmaya çalışıyor.

2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 4

HOLY SPIDER (KUTSAL ÖRÜMCEK)

"Kutsal Örümcek", 2000 ve 2001 yıllarında İran’da yaşanan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Başrolünde Zar Amir Ebrahimi’nin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Abbasi oturuyor.

2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 5

THE WORST ONES ( İŞE YARAMAZLAR)

Geçen yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde birincilik ödülü kazanan film, gerçek hayatları filme almanın sömürüsüne ve röntgenciliğine bir bakış sunuyor.

2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 6

EO (AI)

7 yıl aranın ardından sinemaya dönen  Jerzy Skolimowski, filmde hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor.

2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 7

RETURN TO SEOUL (SEUL'E DÖNÜŞ)

"Return to Seoul" filmi, Fransız bir çift tarafından evlat edinilmeden önce doğduğu ülke olan Kore'ye giden yirmi beş yaşındaki bir kadının hayatına odaklanıyor.

2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 8

INFINITY POOL (SONSUZ ÖLÜM)

Cleopatra Coleman ile Alexander Skarsgard'ın başrolleri paylaştığı "Sonsuz Ölüm" adlı film, ücra bir adada tatil yapan James ile Em’in yaşadıklarını konu alıyor.

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