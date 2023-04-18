2023 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler

Yönetmenliğini Alice Diop'un üstlendiği filmin hikayesi, Fransa’da bebeğini ölüme terk etmekle suçlanan Senegalli genç bir kadının gerçek hayattaki yaşantısına dayanıyor.
Lucas Dhont imzalı "Close", Belçika’da 13 yaşındaki iki erkek çocuk olan Léo (Eden Dambrine) ve Rémi'nin (Gustav de Waele) hikayesini işliyor.
Keanu Reeves’in başrol oynadığı serinin 4. filminde; başına milyonlarca dolarlık ödül konan John Wick, Paris, Berlin ve Osaka’da öldürülmekten kaçmaya çalışıyor.
"Kutsal Örümcek", 2000 ve 2001 yıllarında İran’da yaşanan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Başrolünde Zar Amir Ebrahimi’nin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Abbasi oturuyor.
Geçen yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde birincilik ödülü kazanan film, gerçek hayatları filme almanın sömürüsüne ve röntgenciliğine bir bakış sunuyor.
7 yıl aranın ardından sinemaya dönen Jerzy Skolimowski, filmde hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor.
"Return to Seoul" filmi, Fransız bir çift tarafından evlat edinilmeden önce doğduğu ülke olan Kore'ye giden yirmi beş yaşındaki bir kadının hayatına odaklanıyor.
Cleopatra Coleman ile Alexander Skarsgard'ın başrolleri paylaştığı "Sonsuz Ölüm" adlı film, ücra bir adada tatil yapan James ile Em’in yaşadıklarını konu alıyor.