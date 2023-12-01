2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar
Spotify, 2023 boyunca Türkiye'de en çok dinlenen 10 şarkıcıyı açıkladı. Bu yılın en çok dinlenen şarkıcısı Semicenk olurken ilk defa bir kadın sanatçı yılın en çok dinlenen şarkısına imza attı.
YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI
2023 yılına veda ederken Spotify, Türkiye’de yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Simge’den "Aşkın Olayım" şarkısı bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu.
Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken onu UZİ ve Sezen Aksu takip etti.