2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar

Spotify, 2023 boyunca Türkiye'de en çok dinlenen 10 şarkıcıyı açıkladı. Bu yılın en çok dinlenen şarkıcısı Semicenk olurken ilk defa bir kadın sanatçı yılın en çok dinlenen şarkısına imza attı.

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 1

YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI

2023 yılına veda ederken Spotify, Türkiye’de yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Simge’den "Aşkın Olayım" şarkısı bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu.

Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken onu UZİ ve Sezen Aksu takip etti.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 2

EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇI

2017’den beri zirvesindeki ismin değişmediği en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 2023’te de birinci yine Sezen Aksu oldu.

Aksu'yu sırasıyla Güneş, Melike Şahin, Simge ve Hande Yener takip etti.

İşte 2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar...

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 3

10. ALIZADE, BEG "24/7 "

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 4

9. BLOK3 -"Vur"

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 5

8. Mert Demir, Mabel Matiz - "Antidepresan"

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 6

7.  Semicenk, Rast - "Canın Sağ Olsun"

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 7

6. Semicenk - "Sevecek Sandım"

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 8

5. Semicenk, Doğu Swag -"Pişman Değilim"

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 9

4. BLOK3 - "Affetmem"

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 10

3. Lvbel C5, Güneş - "NKBİ X YAPAMAM - Remix"

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 11

2. Semicenk - Reynmen "Yana Yana"

2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar - 12

1. Siimge - "Aşkın Olayım"

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