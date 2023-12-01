2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar

YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI

2023 yılına veda ederken Spotify, Türkiye’de yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Simge’den "Aşkın Olayım" şarkısı bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu.

Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken onu UZİ ve Sezen Aksu takip etti.