2023 yılının en iyi festival filmleri

Gişede milyonlarca hasılat yapan popüler filmleri tahtından eden festival filmleri, yer verdikleri insan hikayeleriyle son yıllarda sinemaseverlerin favorisi haline gelmeye başladı. 2023 yılında Venedik, Toronto ve Telluride gibi prestijli film festivallerinde gösterilen en iyi yapımları The Hollywood Reporter bir araya getirdi. Listede dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivalin’de yapan Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi de yer alıyor. İşte bu yılın en iyi festival filmleri...

2023 yılının en iyi festival filmleri - 1

All of Us Strangers

Film, Londra'da bir gece tesadüfen gizemli komşusu Harry (Paul Mescal) ile karşılaşan Adam (Andrew Scott) adlı bir senaristin hikayesini anlatıyor.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılının en iyi festival filmleri - 2

Maestro

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan film, Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 3

Tereddüt Çizgisi 

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi, bir cinayet zanlısını savunurken kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan bir avukatın hikayesini konu alıyor.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 4

Poor Things

Başrollerinde Willem Dafoe ve  Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, kocasından kurtulmak için intihar eden Bella Baxter'ı konu alıyor. 

2023 yılının en iyi festival filmleri - 5

American Symphony

Matthew Heineman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, müzisyen Jon Baptiste'nin müzik yolculuğunu konu alıyor.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 6

The Boy and the Heron

Film, genç bir çocuğun psikolojik gelişimini konu alıyor.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 7

Dream Scenario

Paul Matthews'ın (Nicolas Cage) hayatı, milyonlarca yabancının aniden onu rüyalarında görmeye başlamasıyla altüst olur.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 8

Evil Does Not Exist

Tokyo yakınlarındaki Mizubiki Köyü'nde yaşayan Takumi ve kızı Hana'nın hayatı, evlerinin yakınına kamp alanı inşa etme planının ortaya çıkmasıyla değişir.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 9

Green Border

Film, Suriyeli mültecilerden oluşan bir aileyi, Afganistanlı bir İngilizce öğretmenini ve bir sınır muhafızını konu alıyor.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 10

His Three Daughters

Jake Davis eşinin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında beş yaşındaki kızı Katie ile tek başına kalır ve aynı zamanda ani sinir patlamalarıyla boğuşmaktadır.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 11

Io Capitano

Seydou ve Moussa, Dakar'dan ayrılıp Avrupa'ya gitmeye karar veren kardeşlerdir ve ikili yolculuk boyunca bazı zorlukla karşı karşıya kalır.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 12

Menus-Plaisirs — Les Troisgros

Frederick Wiseman imzalı yapım, 4 saat boyunca Fransa'nın en iyi restoranlarından birinde nasıl yemek yapıldığını anlatıyor.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 13

Priscilla

Başrollerini Cailee Spaeny ve Jacob Elordi'nin üstlendiği Priscilla filmi, yılın en merak edilen yapımlarından biri. Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin eşi Priscilla'yı konu alan filmin Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapıldı.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 14

Wildcat

Film, Amazon'a yolculuk eden genç bir gazinin ilham verici hikâyesini işliyor.

2023 yılının en iyi festival filmleri - 15

The Wonderful Story of Henry Sugar

Wes Anderson imzalı film, kumarbaz bir adamın hayatına odaklanıyor. 

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