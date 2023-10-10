2023 yılının en iyi festival filmleri
Gişede milyonlarca hasılat yapan popüler filmleri tahtından eden festival filmleri, yer verdikleri insan hikayeleriyle son yıllarda sinemaseverlerin favorisi haline gelmeye başladı. 2023 yılında Venedik, Toronto ve Telluride gibi prestijli film festivallerinde gösterilen en iyi yapımları The Hollywood Reporter bir araya getirdi. Listede dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivalin’de yapan Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi de yer alıyor. İşte bu yılın en iyi festival filmleri...
All of Us Strangers
Film, Londra'da bir gece tesadüfen gizemli komşusu Harry (Paul Mescal) ile karşılaşan Adam (Andrew Scott) adlı bir senaristin hikayesini anlatıyor.