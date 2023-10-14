2023 yılının en iyi filmleri

Yılın henüz başlarında olsak da vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. BBC 2023 yılının öne çıkan filmlerini seçti. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri...

2023 yılının en iyi filmleri - 1

20. YARATICI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Gareth Edwards’in yaptığı Yaratıcı (The Creator), insanlar ile yapay zeka güçleri arasındaki savaşa odaklanıyor. Karısının ortadan kaybolmasının yasını tutan eski bir özel kuvvetler ajanı olan Joshua, gelişmiş yapay zeka Yaratıcı ve onun yakalanması zor mimarını bulup öldürmek için görevlendirilir. Seçkin ajanlardan oluşan ekibi ile birlikte Joshua, yapay zekanın işgal ettiği karanlık dünyanın kalbine doğru bir yolculuk gerçekleştirir.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılının en iyi filmleri - 2

19. ANATOMY OF A FALL

Film, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film Cannes Film Festivali'nde prestijli Altın Palmiye ödülünü kazandı.

2023 yılının en iyi filmleri - 3

18. BARBIE

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.

Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 4

17. OPPENHEIMER

Film, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına ve atom bombasının yapılışına odaklanıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 5

16. REALITY

Tina Satter'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney oynuyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 6

15. THE LESSON

Filmde iki lise öğrencisi öğretmenlerinin sabrını zorlar ve sonunda başlarını ölümcül bir derde sokarlar.

2023 yılının en iyi filmleri - 7

14. BROKER

Film, insanların istenmeyen bebeklerini anonim olarak bırakmaları için dışarıda bırakılan kutuları konu alıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 8

13. PAST LIVES

Film, hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung'un hikayesini konu alıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 9

12. SUZUME

Film, 17 yaşındaki Suzume'nin olgunlaşma hikâyesini konu alıyor. 

2023 yılının en iyi filmleri - 10

11. SHOWING UP

Film, kariyerini değiştirecek bir serginin eşiğindeki bir sanatçının hikayesini konu alıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 11

10. HOW TO BLOW UP A PIPELINE

Filmde, bir grup çevre aktivisti, yaşadıkları bölgeyi kirleterek zarar veren devasa boru hattı şirketine karşı bir eylem planlarlar. 

2023 yılının en iyi filmleri - 12

9. POLITE SOCIETY

Ablası Lena'yı yaklaşan evliliğinden kurtarması gerektiğine inanam Ria Khan, arkadaşlarından yardım aldıktan sonra tüm düğün soygunlarının en iddialısını gerçekleştirmeye çalışır.

2023 yılının en iyi filmleri - 13

8. INFINITY POOL (SONSUZ ÖLÜM)

Cleopatra Coleman ile Alexander Skarsgard'ın başrolleri paylaştığı "Sonsuz Ölüm" adlı film, ücra bir adada tatil yapan James ile Em’in yaşadıklarını konu alıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 14

7. RETURN TO SEOUL (SEUL'E DÖNÜŞ)

"Return to Seoul" filmi, Fransız bir çift tarafından evlat edinilmeden önce doğduğu ülke olan Kore'ye giden yirmi beş yaşındaki bir kadının hayatına odaklanıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 15

6. EO (AI)

7 yıl aranın ardından sinemaya dönen  Jerzy Skolimowski, filmde hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 16

5. THE WORST ONES ( İŞE YARAMAZLAR)

Geçen yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde birincilik ödülü kazanan film, gerçek hayatları filme almanın sömürüsüne ve röntgenciliğine bir bakış sunuyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 17

4. HOLY SPIDER (KUTSAL ÖRÜMCEK)

"Kutsal Örümcek", 2000 ve 2001 yıllarında İran’da yaşanan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Başrolünde Zar Amir Ebrahimi’nin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Abbasi oturuyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 18

3. JOHN WICK 4

Keanu Reeves’in başrol oynadığı serinin 4. filminde; başına milyonlarca dolarlık ödül konan John Wick, Paris, Berlin ve Osaka’da öldürülmekten kaçmaya çalışıyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 19

2. CLOSE (YAKIN)

Lucas Dhont imzalı "Close", Belçika’da 13 yaşındaki iki erkek çocuk olan Léo (Eden Dambrine) ve Rémi'nin (Gustav de Waele) hikayesini işliyor.

2023 yılının en iyi filmleri - 20

1 . SAINT OMER (AZİZ ÖMER)

Yönetmenliğini Alice Diop'un üstlendiği filmin hikayesi, Fransa’da bebeğini ölüme terk etmekle suçlanan Senegalli genç bir kadının gerçek hayattaki yaşantısına dayanıyor.

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