2023 yılının en iyi filmleri
Yılın henüz başlarında olsak da vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. BBC 2023 yılının öne çıkan filmlerini seçti. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri...
20. YARATICI
Senaristliğini ve yönetmenliğini Gareth Edwards’in yaptığı Yaratıcı (The Creator), insanlar ile yapay zeka güçleri arasındaki savaşa odaklanıyor. Karısının ortadan kaybolmasının yasını tutan eski bir özel kuvvetler ajanı olan Joshua, gelişmiş yapay zeka Yaratıcı ve onun yakalanması zor mimarını bulup öldürmek için görevlendirilir. Seçkin ajanlardan oluşan ekibi ile birlikte Joshua, yapay zekanın işgal ettiği karanlık dünyanın kalbine doğru bir yolculuk gerçekleştirir.