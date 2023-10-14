2023 yılının en iyi filmleri

20. YARATICI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Gareth Edwards’in yaptığı Yaratıcı (The Creator), insanlar ile yapay zeka güçleri arasındaki savaşa odaklanıyor. Karısının ortadan kaybolmasının yasını tutan eski bir özel kuvvetler ajanı olan Joshua, gelişmiş yapay zeka Yaratıcı ve onun yakalanması zor mimarını bulup öldürmek için görevlendirilir. Seçkin ajanlardan oluşan ekibi ile birlikte Joshua, yapay zekanın işgal ettiği karanlık dünyanın kalbine doğru bir yolculuk gerçekleştirir.