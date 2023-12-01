2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var!

2023 yılının sonuna yaklaşırken birbirinden başarılı birçok yapımı değerlendiren film sitesi Indiewire yılın öne çıkan filmlerini sıraladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. Ancak listenin en dikkat çeken yapımı, Türkiye'nin Oscar adayı olan Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" oldu. Film sitesi, Cannes ödüllü film için "Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" ifadelerine yer verdi. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri...

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 1

40. Ferrari

Yönetmen: Michael Mann

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 2

39. Menus-Plaisirs — Les Troisgros

Yönetmen: Frederick Wiseman

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 3

38. 20 Days in Mariupol

Yönetmen: Mystylav Chernov

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 4

37. Kuru Otlar Üstüne

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 5

KURU OTLAR ÜSTÜNE'YE ÖVGÜ YAĞDI

Indiewire, daha önce Türkiye'nin Oscar adayı olan film için "Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" ifadelerini kullanmıştı. Yönetmen için "ruh hallerinin ve yalnızlığın romanesk ressamı" ifadesi kullanılırken Ceylan'ın 6 filminin Oscar'da Türkiye'yi temsil ettiği ancak şimdiye kadar hiçbirinin aday gösterilmediği belirtildi.

Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne, 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 6

36. Bottoms

Yönetmen: Emma Seligman

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 7

35. A Thousand and One

Yönetmen A.V. Rockwell

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 8

34. Trenque Lauquen

Yönetmen: Laura Citarella

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 9

33. De Humani Corporis Fabrica

Yönetmenler: Verena Paravel ve Lucien Castaing-Taylor

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 10

32. Priscilla

Yönetmen: Sofia Coppola

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 11

31. Kokomo City

Yönetmen  D. Smith

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 12

30.  Godzilla Minus One

Yönetmen: Takashi Yamazaki

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 13

29. Do Not Expect Too Much From the End of the World

Yönetmen: Radu Jude

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 14

28. All Dirt Roads Taste of Salt


Yönetmen: Raven Jackson)

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 15

27. You Hurt My Feelings

Yönetmen: Nicole Holofcener

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 16

26. John Wick: Chapter 4

Yönetmen: Chad Stahelski

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 17

25. Godland

Yönetmen: Hlynur Pálmason

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 18

24. The Taste of Things

Yönetmen: Tran Anh Hung

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 19

23. Maestro

Yönetmen: Bradley Cooper

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 20

22. Perfect Days

Yönetmen: Wim Wenders

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 21

21. The Killer

Yönetmen: David Fincher

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 22

20. Afire

Yönetmen:  Christian Petzold

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 23

19. Are You There God? It’s Me, Margaret

Yönetmen: Kelly Fremon Craig

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 24

18. Pacifiction

Yönetmen: Albert Serra

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 25

17. Spider-Man: Across the Spider-Verse

Yönetmenler: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers,  Justin K. Thompson

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 26

16. American Fiction

Yönetmen: Cord Jefferson

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 27

15. Passages

Yönetmen: Ira Sachs

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 28

14. The Boy and the Heron

Yönetmen: Hayao Miyazaki

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 29

13. All of Us Strangers

Yönetmen: Andrew Haigh

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 30

12. Showing Up

Yönetmen: Kelly Reichardt

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 31

11. Fallen Leaves 

Yönetmen: Aki Kaurismäki

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 32

10. Asteroid City

Yönetmen: Wes Anderson

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 33

9. Holdovers

Yönetmen: Alexander Payne

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 34

8. Barbie

Yönetmen: Greta Gerwig

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 35

7. Anatomy of a Fall

Yönetmen: Justine Triet

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 36

6. The Zone of Interest

Yönetmen: Jonathan Glazer

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 37

5. May December

Yönetmen: Todd Haynes

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 38

4. Past Lives

Yönetmen: Celine Song

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 39

3. Zavallılar

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 40

2. Oppenheimer

Yönetmen:  Christopher Nolan

2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var! - 41

1. Dolunay Katilleri

Yönetmen: Martin Scorsese

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