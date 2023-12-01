2023 yılının en iyi filmleri: Listede bir Türk filmi var!

KURU OTLAR ÜSTÜNE'YE ÖVGÜ YAĞDI

Indiewire, daha önce Türkiye'nin Oscar adayı olan film için "Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" ifadelerini kullanmıştı. Yönetmen için "ruh hallerinin ve yalnızlığın romanesk ressamı" ifadesi kullanılırken Ceylan'ın 6 filminin Oscar'da Türkiye'yi temsil ettiği ancak şimdiye kadar hiçbirinin aday gösterilmediği belirtildi.

Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne, 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.