2023 yılının en iyi konserleri

İşte 2023'ün en iyi konserlerini veren sanatçılar ve konser verdikleri yerler....
Brandi Carlile -Washington, ABD
Elvis Costello - New York, ABD
Boygenius - Hollywood Bowl, ABD
Allison Russell - Los Angeles, ABD
Willie Nelson and Friends - Hollywood Bowl, ABD
Laufey ve LA Philharmonic - Los Angeles, ABD
The Manhattan Transfer - Walt Disney Konser Salon, ABD
Lauryn Hill ve the Fugees - Inglewood, ABD
Jack White - Belasco, ABD
Love Rising' Benefit - Bridgestone Arena, ABD
Peter Gabriel - Inglewood, ABD
Brandy Clark - Hollywood, ABD
Missy Elliott - Highland, ABD
'Nuggets' Tribute - Glendale, ABD
Zach Bryan -Crypto.com Arena, ABD
Sparks - Hollywood Bowl, ABD
The War and Treaty - Hollywood, ABD