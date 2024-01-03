2023 yılının en iyi konserleri

Dev bir sahne, rengarenk ışıklar, coşkulu kalabalık ve son ses müzik... Bu yıl dünyaca isimlerin birbirinden unutulmaz konserleri, 2023'ün en iyileri arasına girmeyi başardı. İşte Variety'ye göre yılın en iyi konserleri...

2023 yılının en iyi konserleri - 1

Taylor Swift

Arizona, ABD 

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılının en iyi konserleri - 2

U2

Sphere, Las Vegas

2023 yılının en iyi konserleri - 3

Doja Cat

Crypto.com Arena, ABD

2023 yılının en iyi konserleri - 4

Beyonce

Beyonce ise konseriyle değil filmiyle listede. Şarkıcının Rönesans adlı turne filminin, konserlerden bile iyi olduğu düşünülüyor.

2023 yılının en iyi konserleri - 5

SZA

Inglewood, ABD

2023 yılının en iyi konserleri - 6

Hozier

Santa Barbara Bowl, ABD

2023 yılının en iyi konserleri - 7

Nick Cave

Los Angeles, ABD

2023 yılının en iyi konserleri - 8

Olivia Rodrigo

Ace Hotel, ABD

2023 yılının en iyi konserleri - 9

İşte 2023'ün en iyi konserlerini veren sanatçılar ve konser verdikleri yerler....

Brandi Carlile -Washington, ABD

Elvis Costello - New York, ABD

Boygenius -  Hollywood Bowl, ABD

Allison Russell - Los Angeles, ABD

Willie Nelson and Friends - Hollywood Bowl, ABD

Laufey ve LA Philharmonic - Los Angeles, ABD

The Manhattan Transfer - Walt Disney Konser Salon, ABD

Lauryn Hill ve the Fugees - Inglewood, ABD

Jack White - Belasco, ABD

Love Rising' Benefit - Bridgestone Arena, ABD

Peter Gabriel - Inglewood, ABD

Brandy Clark -  Hollywood, ABD

Missy Elliott - Highland, ABD

'Nuggets' Tribute - Glendale, ABD

Zach Bryan -Crypto.com Arena, ABD

Sparks - Hollywood Bowl, ABD

The War and Treaty - Hollywood, ABD

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