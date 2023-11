2023 yılının en iyi şarkıları açıklandı: Variety Top 25 listesi

10. SZA - "Snooze"

9. Eslabon Armado f/Peso Pluma - "Ella Baila Sola"

8. The Weeknd - "Die For You"

7. Morgan Wallen - You Proof"

6. Taylor Swift - "Anti-Hero"

5. Luke Combs - "Fast Car"

4. Zach Bryan - "Something in the Orange"

3. Miley Cyrus - "Flowers"

2. SZA - "Kill Bill"

1. Morgan Wallen - "Last Night"