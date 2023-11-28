2023 yılının en iyi şarkıları açıklandı: Variety Top 25 listesi
Taylor Swift'in eski şarkılarının müzik listelerine yeniden giriş yaptığı, düet şarkıların dinlenme rekoru kırdığı ve yeni yeteneklerin adını duyurduğu 2023 senesinin en iyi şarkıları açıklandı. Variety, 2023'e veda ederken yılın en popüler şarkılarını açıkladı. İşte ilk 25'te yer alan şarkılar...
Henüz yılı tamamlamamış olsak da dinleyicilerle buluşan birçok hit parça dinleyicilerin beğenisini kazandı. İşe Variety'ye göre 2023 yılının en iyi şarkıları...