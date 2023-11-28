2023 yılının en iyi şarkıları açıklandı: Variety Top 25 listesi

Taylor Swift'in eski şarkılarının müzik listelerine yeniden giriş yaptığı, düet şarkıların dinlenme rekoru kırdığı ve yeni yeteneklerin adını duyurduğu 2023 senesinin en iyi şarkıları açıklandı. Variety, 2023'e veda ederken yılın en popüler şarkılarını açıkladı. İşte ilk 25'te yer alan şarkılar...

2023 yılının en iyi şarkıları açıklandı: Variety Top 25 listesi - 1

Henüz yılı tamamlamamış olsak da dinleyicilerle buluşan birçok hit parça dinleyicilerin beğenisini kazandı. İşe Variety'ye göre 2023 yılının en iyi şarkıları...

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılının en iyi şarkıları açıklandı: Variety Top 25 listesi - 2

25. Jvke - "Golden Hour"

24. Morgan Wallen - "One Thing at a Time"

23. Yng Lvcas f/Peso Pluma - "La Bebe/remix"

22. Drake & 21 Savage - "Rich Flex"

21. Metro Boomin, Future & Chris Brown - "Superhero (Heroes & Villains)"

20. Miguel - "Sure Thing"

19. Morgan Wallen - "Thought You Should Know"

2023 yılının en iyi şarkıları açıklandı: Variety Top 25 listesi - 3

18. Morgan Wallen- "Wasted On You"

17. Toosii - "Favorite Song"

16. Taylor Swift - "Cruel Summer"

15. Bailey Zimmerman - "Rock and a Hard Place"

14. Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage - "Creepin"

13. Morgan Wallen - "Thinkin' Bout Me"

12. Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

11. PinkPantheress f/Ice Spice - "Boy's a Liar/Pt. 2"

2023 yılının en iyi şarkıları açıklandı: Variety Top 25 listesi - 4

10. SZA - "Snooze"

9. Eslabon Armado f/Peso Pluma - "Ella Baila Sola"

8. The Weeknd - "Die For You"

7. Morgan Wallen - You Proof"

6. Taylor Swift - "Anti-Hero"

5. Luke Combs - "Fast Car"

4. Zach Bryan - "Something in the Orange"

3. Miley Cyrus - "Flowers"

2. SZA - "Kill Bill"

1. Morgan Wallen - "Last Night"

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