2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları açıklandı

Müzik dünyasının önemli ödüllerinden olan 2024 Billboard Müzik Ödülleri 12 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Zach Bryan, Taylor Swift, Morgan Wallen ve Sabrina Carpenter, 2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları arasında başı çeken sanatçılar arasında yer alırken, Swift, tüm zamanların en çok galibiyeti için Drake ile yarışıyor.



Billboard Müzik Ödülleri 12 Aralık 2024’te sahiplerini bulacak.