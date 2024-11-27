2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları açıklandı

2024 Billboard Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu. Zach Bryan, Taylor Swift, Morgan Wallen ve Sabrina Carpenter, bu yıl en çok adaylık kazanan isimler oldu. Ödül töreni 12 Aralık 2024’te gerçekleşecek.

2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 1

Müzik dünyasının önemli ödüllerinden olan 2024 Billboard Müzik Ödülleri 12 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Zach Bryan, Taylor Swift, Morgan Wallen ve Sabrina Carpenter, 2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları arasında başı çeken sanatçılar arasında yer alırken, Swift, tüm zamanların en çok galibiyeti için Drake ile yarışıyor.

Billboard Müzik Ödülleri 12 Aralık 2024’te sahiplerini bulacak.

N-LIFE HABERLERİ

2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 2

En İyi Sanatçı

Zach Bryan
Sabrina Carpenter
Drake
Taylor Swift
Morgan Wallen

En İyi Yeni Sanatçı

Benson Boone
Tommy Richman
Chappell Roan
Shaboozey
Teddy Swims

En İyi Erkek Sanatçı

Zach Bryan

Luke Combs
Drake
Post Malone
Morgan Wallen

2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 3

En İyi Kadın Sanatçı 

Sabrina Carpenter
Billie Eilish
Chappell Roan
Taylor Swift
SZA

En İyi İkili/Grup

blink-182

Coldplay
Fuerza Regida
Linkin Park
Stray Kids

En İyi Billboard 200 Sanatçısı

Zach Bryan
Drake
Taylor Swift
SZA
Morgan Wallen

2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 4

En İyi Hot 100 Sanatçısı

Zach Bryan
Sabrina Carpenter
Billie Eilish
Taylor Swift
Morgan Wallen


En İyi Billboard 200 Albümü 

Zach Bryan, Zach Bryan
Drake, For All the Dogs
Noah Kahan, Stick Season
Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version)
Taylor Swift, The Tortured Poets Department

2024 Billboard Müzik Ödülleri adayları açıklandı - 5

En Çok Dinlenen Şarkıcılar

Zach Bryan
Sabrina Carpenter
Kendrick Lamar
Taylor Swift
Morgan Wallen

Radyolarda en çok dinlenen şarkıcılar

Sabrina Carpenter
Doja Cat
Taylor Swift
SZA
Morgan Wallen

En İyi R&B Şarkıcı

Brent Faiyaz
Tommy Richman
SZA
Tyla
The Weeknd

DAHA FAZLA GÖSTER