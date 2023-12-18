2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 8 ülkenin temsilcisi belli oldu

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na aylar olsa da yarışmada sahne alacak isimlerin büyük bir kısmı şimdiden ilan edildi. Şarkı yarışmasında resmi olarak ülkelerinin temsilcisi olarak kabul edilen bir grup şarkıcı belli oldu.

Yarışma, gelecek yıl mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'ten Loreen, “Tattoo” şarkısıyla kazanmıştı.

Yarışma, Malmö Arena'da gerçekleştirilecek. 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final ve 11 Mayıs 2024'te final yapılacak.

Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. Öte yandan en son 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, yedinci kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

İşte Eurovision'un resmi olarak ilan ettiği ülke temsilcileri...