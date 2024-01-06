2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek?

The Fall Guy

David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke ve Aaron Taylor-Johnson'ın yer aldığı Dublör filmi, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor.

Komedi türündeki aksiyon filmleri her ne kadar eğlenceli olsa da iki büyük yıldızın yer aldığı filmin gişedeki başarısını tahmin etmek zor.