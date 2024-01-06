2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek?

Yıllar sonra yeniden çekilen veya hikayesi tamamlanmayı bekleyen filmler 2024 yılında izleyiciyle buluşacak. Peki merakla beklenen filmler gişede başarılı olabilecek mi? Variety, 2024 gişe tahminlerini paylaştı.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 1

Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filminin zirveye yerleştiği 2023 yılında, bazı yapımlar beklentiyi aşarak gişede büyük bir başarı yakalasa da bazıları yüksek bütçelerine rağmen beklentinin altında kaldı.

Peki 2024'te gişede dengeler değişecek mi? İşte Variety'ye göre 2024 gişe tahminleri...

2023 YILININ EN ÇOK KAZANAN 10 FİLMİ

N-LIFE HABERLERİ

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 2

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi 1 Mart'ta sinemalarda. Filmin gişede başarılı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 3

Deadpool 3

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor. 26 Temmuz'da vizyona girecek olan filmin, güçlü kadrosuyla X-Men'i Marvel Sinematik Evreni'ne taşıyabileceği düşünülüyor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 4

Speak No Evil

9 Ağustos'ta vizyona girecek olan korku türündeki filmde James McAvoy, Mackenzie Davis ve Scoot McNairy başrollerde. Düşük bütçe ile çekilen filmin beklentiyi aşacağı öngörülüyor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 5

Gladyatör 2

Blade Runner, Prometheus, Marslı ve Cennetin Krallığı gibi kült filmlerin ünlü yönetmeni Ridley Scott imzalı Gladyatör’ün devam filminin, Russel Crowe olmasa bile seyirciyi etkileyeceği düşünülüyor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 6

Wicked Bölüm 1

Broadway uyarlaması film sürpriz kadrosuyla "Les Miserables"'a benzer bir başarı elde edebilir.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 7

Mufasa: The Lion King

Disney imzalı film 20 Aralık'ta sinemalarda. Barry Jenkins imzalı filmin, Aslan Kral filmlerinin duygusunu yakalayabilirse başarılı olacağı tahmin ediliyor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 8

Mickey 17

Başrollerine Robert Pattinson, Toni Colette ve Mark Ruffalo'nun yer aldığı bilim kurgu türündeki Mickey 17, yılın en ilgi çekici yapımlarından.
29 Mart'ta vizyona giren filmin, gişede başarılı olup olmayacağı soru işareti taşıyor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 9

The Fall Guy

David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke ve Aaron Taylor-Johnson'ın yer aldığı Dublör filmi, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor.

Komedi türündeki aksiyon filmleri her ne kadar eğlenceli olsa da iki büyük yıldızın yer aldığı filmin gişedeki başarısını tahmin etmek zor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 10

Borderlands

9 Ağustos'ta vizyona giren filmi Eli Roth yönetti. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Édgar Ramírez, Gina Gershon, Cheyenne Jackson gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmin yüksek bir potansiyeli olsa da beklentinin altında kalması da olası.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 11

Madame Web

Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts ve Adam Scott gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Madame Web, 14 Şubat 2024’te vizyona girecek.

Filmin gişede büyük bir başarı elde edemeyeceği ve devam filmlerinin gelmeyeceği tahmin ediliyor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 12

Civil War

Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman ve Jesse Plemons yer alıyor. Filmin gişede sürpriz yapabileceği ya da yapım şirketi A24'ün ilk başarısızlığı olabileceği tahmin ediliyor.

2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek? - 13

Horizon: An American Saga

İki bölüm olarak vizyona girecek olan serinin başrolünde Kevin Costner var. Costner'ın 20 milyon dolarını harcadığı filmlerin gişede nasıl bir etki yaratabileceği soru işareti taşıyor

2024 YILININ MERAKLA BEKLENEN FİLMLERİ

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