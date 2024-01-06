2024 gişe tahminleri: En çok hangi filmler izlenecek?
Yıllar sonra yeniden çekilen veya hikayesi tamamlanmayı bekleyen filmler 2024 yılında izleyiciyle buluşacak. Peki merakla beklenen filmler gişede başarılı olabilecek mi? Variety, 2024 gişe tahminlerini paylaştı.
Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filminin zirveye yerleştiği 2023 yılında, bazı yapımlar beklentiyi aşarak gişede büyük bir başarı yakalasa da bazıları yüksek bütçelerine rağmen beklentinin altında kaldı.
Peki 2024'te gişede dengeler değişecek mi? İşte Variety'ye göre 2024 gişe tahminleri...