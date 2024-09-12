2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

2024 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye 7 ödülle Taylor Swift damga vurdu. İşte MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları...

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Donald Trump-Kamala Harris münazarası nedeniyle ertlenen MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. 

Megan Thee Stallion'ın sunuculuk yaptığı gecede LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey ve Sabrina Carpenter gibi isimler sahne aldı.

N-LIFE HABERLERİ

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 2

Eminem "Houdini" ve “Somebody Save Me” şarkılarıyla ödül törenin açılışını yaptı.

Rapçi geceden iki ödülle ayrıldı.

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 3

"Eras" adlı dünya turnesiyle adından söz ettiren ve son albümüyle üst üste rekor kıran Taylor Swift, gecenin yıldızı oldu. Şarkıcı, 12 adaylıktan 7'sini kazanarak gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.

Swift, VMA tarihinde en çok ödül (20) kazanan sanatçı olarak Beyonce'nin rekorunu (26) geride bıraktı.

İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler...

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 4

YILIN EN İYİ KLİBİ

Taylor Swift, Post Malone — "Fortnight"

YILIN SANATÇISI

Taylor Swift

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 5

YAZIN EN İYİ ŞARKISI

Taylor Swift, Post Malone — "Fortnight"

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Chappell Roan

EN İYİ ROCK

Lenny Kravitz — "Human"

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 6

YILIN ŞARKISI

Sabrina Carpenter — "Espresso"

EN İYİ GRUP

SEVENTEEN

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ DÜET

Taylor Swift, Post Malone — "Fortnight"

EN İYİ POP ŞARKICI

Taylor Swift


EN İYİ HİP-HOP

Eminem — "Houdini"

EN İYİ R&B

SZA — "Snooze"

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN TREND KLİP

Megan Thee Stallion, Yuki Chiba — "Mamushi"

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 9

EN İYİ İKONİK VMA PERFORMANS

Katy Perry — "Roar"

EN İYİ K-POP

Lisa — "Rockstar"

2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 10

EN İYİ LATİN 

Anitta — "Mil Veces"

EN İYİ AFROBEATS

Tyla - "Water"

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