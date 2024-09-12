2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
2024 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye 7 ödülle Taylor Swift damga vurdu. İşte MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları...
Donald Trump-Kamala Harris münazarası nedeniyle ertlenen MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.
Megan Thee Stallion'ın sunuculuk yaptığı gecede LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey ve Sabrina Carpenter gibi isimler sahne aldı.