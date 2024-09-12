2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

"Eras" adlı dünya turnesiyle adından söz ettiren ve son albümüyle üst üste rekor kıran Taylor Swift, gecenin yıldızı oldu. Şarkıcı, 12 adaylıktan 7'sini kazanarak gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.

Swift, VMA tarihinde en çok ödül (20) kazanan sanatçı olarak Beyonce'nin rekorunu (26) geride bıraktı.

İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler...