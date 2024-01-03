2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri

96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alabileceği konuşulmaya başlandı bile. Variety 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncuları sıraladı. İşte 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek isimler...

2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 1

İLK 5'TE YER ALAN İSİMLER

10 Mart 2024'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın  Oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncular şöyle...

Emma Stone - Zavallılar

"Kutsal Geyiğin Ölümü" ve "The Lobster" filmleriyle beğeni kazanan Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" bu yılın en merakla beklenen filmlerinden. Başrollerinde Willem Dafoe ve  Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, kocasından kurtulmak için intihar eden Bella Baxter'ı konu alıyor. 

OSCAR ÖDÜLLERİ İÇİN EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ

N-LIFE HABERLERİ

2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 2

Lily Gladstone - Dolunay Katilleri

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Killers of the Flower Moon filmi, Oscar Ödülleri'nin en güçlü adaylarından. Lily Gladstone, filmdeki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de seyirciden tam not aldı.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 3

Margot Robbie - Barbie

2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi Barbie, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulmasını ve gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandıran film aynı zamanda yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 4

Carey Mulligan - Maestro

Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan filmde İngiliz oyuncu Mulligan' performansıyla övgü topladı.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 5

Greta Lee - Past Lives

Film, hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung'un hikayesini konu alıyor. Lee, 2023'ün yıldızı parlayan isimlerinden.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 6

Oscar tahminlerine göre, bu beş ismin yanı sıra Sandra Hüller, Natalie Portman, Annette Bening, Aunjanue Ellis-Taylor ve Cailee Spaeny  de Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilir.

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