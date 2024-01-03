2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri
96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alabileceği konuşulmaya başlandı bile. Variety 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncuları sıraladı. İşte 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek isimler...
İLK 5'TE YER ALAN İSİMLER
10 Mart 2024'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncular şöyle...
Emma Stone - Zavallılar
"Kutsal Geyiğin Ölümü" ve "The Lobster" filmleriyle beğeni kazanan Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" bu yılın en merakla beklenen filmlerinden. Başrollerinde Willem Dafoe ve Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, kocasından kurtulmak için intihar eden Bella Baxter'ı konu alıyor.