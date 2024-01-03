2024 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu tahminleri

Margot Robbie - Barbie

2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi Barbie, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulmasını ve gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandıran film aynı zamanda yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.