2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı

Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel de dahil 10 dalda kısa listesini açıkladı. Greta Gerwig imzalı "Barbie" 5 kategoride listeye girmeyi başardı. Oscar adayları 23 Ocak'ta açıklanacak. 96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 1

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. 96’ncısı düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel olacak.

Geçtiğimiz yıl "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Rihanna'nın ilk Oscar performansı, Jimmy Kimmel'ın Will Smith'in tokatına yaptığı gönderme ve daha birçok unutulmaz an geceye damga vurdu.

İşte 2024 Oscar Ödülleri kısa listesi...

N-LIFE HABERLERİ

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 2

EN İYİ BELGESEL

American Symphony
Apolonia, Apolonia
Beyond Utopia
Bobi Wine: The People’s President
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
The Eternal Memory
Four Daughters
Going to Mars: The Nikki Giovanni Project
In the Rearview
Stamped from the Beginning
Still: A Michael J. Fox Movie
A Still Small Voice
32 Sounds
To Kill a Tiger


EN İYİ KISA BELGESEL

The ABCs of Book Banning
The Barber of Little Rock
Bear
Between Earth & Sky
Black Girls Play: The Story of Hand Games
Camp Courage
Deciding Vote
How We Get Free
If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis
Island in Between
The Last Repair Shop
Last Song from Kabul
Nǎi Nai & Wài Pó
Oasis
Wings of Dust

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 3

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Ermenistan, Amerikatsi
Bhutan, The Monk and the Gun
Danimarka, The Promised Land
Finlandiya, Fallen Leaves
Fransa, The Taste of Things
Almanya, The Teachers’ Lounge
İzlanda, Godland
İtalya, Io Capitano
Japonya, Perfect Days
Meksika, Totem
Fas, The Mother of All Lies
İspanya, Society of the Snow
Tunus, Four Daughters
Ukrayna, 20 Days in Mariupol
Birleşik Krallık, The Zone of Interest

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 4

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

Beau Is Afraid
Ferrari
Golda
Killers of the Flower Moon
The Last Voyage of the Demeter
Maestro
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things
Society of the Snow

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 5

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

American Fiction
American Symphony
Barbie
The Boy and the Heron
The Color Purple
Elemental
The Holdovers
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Killers of the Flower Moon
Oppenheimer
Poor Things
Saltburn
Society of the Snow
Spider-Man: Across the Spider-Verse
The Zone of Interest

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 6

EN İYİ ORİJİNAL FİLM ŞARKISI

"It Never Went Away" -American Symphony
"Dear Alien (Who Art In Heaven)" - Asteroid City
"Dance The Night" - Barbie
"I'm Just Ken" - Barbie
"What Was I Made For?" - Barbie
"Keep It Movin" - The Color Purple
"(Superpower) I" - The Color Purple
"The Fire Inside" - Flamin' Hot
"High Life" - Flora and Son
"Meet In The Middle" -  Flora and Son
"Can't Catch Me Now" - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
"Wahzhazhe (A Song For My People)" - Killers of the Flower Moon
"Quiet Eyes" - Past Lives
"Road To Freedom" - Rustin
"Am I Dreaming" - Spider-Man: Across the Spider-Verse

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 7

EN İYİ KISA ANİMASYON

Boom
Eeva
Humo (Smoke)
I’m Hip
A Kind of Testament
Koerkorter (Dog Apartment)
Letter to a Pig
Ninety-Five Senses
Once upon a Studio
Our Uniform
Pachyderme
Pete
27
War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
Wild Summon

EN İYİ CANLI AKSİYON KISA FİLM (LIVE ACTION)

The After
The Anne Frank Gift Shop
An Avocado Pit
Bienvenidos a Los Angeles
Dead Cat
Good Boy
Invincible
Invisible Border
Knight of Fortune
The One Note Man
Red, White and Blue
The Shepherd
Strange Way of Life
The Wonderful Story of Henry Sugar
Yellow

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 8

EN İYİ SES

Barbie
The Creator
Ferrari
The Killer
Killers of the Flower Moon
Maestro
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
Napoleon
Oppenheimer
The Zone of Interest

2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 9
2024 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 10

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

The Creator
Godzilla Minus One
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
Napoleon
Poor Things
Rebel Moon – Part One: A Child of Fire
Society of the Snow
Spider-Man: Across the Spider-Verse

DAHA FAZLA GÖSTER