2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler

Bu yaz seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Yıllar sonra yeniden çekilen ve hikayesi tamamlanmayı bekleyen filmlerin gişedeki başarısı ise merak konusu oldu. Geçtiğimiz yaz vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmleri üst üste birçok rekor kırmıştı ve filmlerin dünya çapında yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti. Peki 2024 yazında hangi filmler bu başarıyı yakalabilir?

2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler - 1

YILIN SİNEMA OLAYI

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filminin gişede yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti.

Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.

Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi.

N-LIFE HABERLERİ

2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler - 2

Peki 2024'ün yaz aylarında vizyona girecek hangi filmler, Barbie ile Oppenheimer'ın başarısını yakalayabilir? Variety'nin haberine göre, devam filmleri gişede büyük bir başarı yakalayacak.

Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4), Deadpool & Wolverine ve Ters Yüz 2 (Inside Out) filmlerinin, bilet satışlarında ciddi bir artışa sebep olacağı düşünülüyor.

2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler - 3

"BU YAZ BARBENHEIMER YOK"

Analiz uzmanı Jeff Bock, "Bu yaz Barbenheimer olmayacak. Devam filmleri büyük bir başarı elde edecek. Geçtiğimiz yaz, Görevimiz Tehlike ve Indiana Jones'un devam filmleri gişede beklentiyi karşılayamamıştı" dedi.

Barbie ile Oppenheimer filmleri, pandemi sonrası dönemde 4 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek bir ilke imza atmıştı.

2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler - 4

SÜPER KAHRAMAN FİLMLERİ HALA REVAÇTA MI?

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu  Deadpool & Wolverine filminin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor.

Filmin yönetmeni her ne kadar, bunun bir devam filmi olmadığı konusunda ısrarcı olsa da Deadpool ve Wolverine hayranlarını bir araya getiren film, büyük bir kitleye hitap ediyor. Ancak son dönemde vizyona giren Marvel filmleri beklentinin oldukça altında kaldı.

Genelde hasılat rekoru kıran süper kahraman filmlerinin bu düşüşü, bu yaz değişebilir.

2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler - 5

ANİMASYON FİLMLERİNE TALEP ARTTI

Mayıs ayında IF ve The Garfield Movie filmleri vizyona girecek. Haziran ayında ise Çılgın Hırsız serisinin dördüncü filmi seyirciyle buluşacak.

14 Haziran'da vizyona girecek olan Pixar imzalı Inside Out 2 filmi ise yayınlanan ilk fragmanıyla rekor kırmıştı. Inside Out 2'nin (Ters Yüz) tanıtımı, Disney tarihinin en çok izlenen fragmanı oldu.

Yalnızca çocukların değil, animasyonseverlerin de merakla beklediği filmlerin gişe başarısına kesin gözüyle bakılıyor.

2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler - 6

PRESTİJ KAYBI GİŞEYİ ETKİLEYEBİLİR

Başrollerinde Will Smith ve Martin Lawrence yer aldığı Bad Boys: Ride or Die (Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç) filmi ise bir başka devam filmi. İlk filmi 1995'te gösterime giren ve dünya çapında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin yeni filmi 7 Haziran’da sinemalarda olacak.

Ancak Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in prestijinin sarsılması, filmin gişedeki başarısını olumsuz etkileyebilir.

2024 YAZININ MERAKLA BEKLENEN 10 FİLMİ

2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler - 7

OPPENHEIMER HAKKINDA

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer, atom bombasının yapılışını konu alıyor. Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı film, uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı başardı. Film aynı zamanda 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden 2. film oldu.

BARBIE HAKKINDA

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor. 

"Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.

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