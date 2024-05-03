2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler

OPPENHEIMER HAKKINDA

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer, atom bombasının yapılışını konu alıyor. Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı film, uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı başardı. Film aynı zamanda 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden 2. film oldu.

BARBIE HAKKINDA

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

"Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.