2024 yazında "Barbenheimer" etkisi yaratacak filmler
Bu yaz seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Yıllar sonra yeniden çekilen ve hikayesi tamamlanmayı bekleyen filmlerin gişedeki başarısı ise merak konusu oldu. Geçtiğimiz yaz vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmleri üst üste birçok rekor kırmıştı ve filmlerin dünya çapında yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti. Peki 2024 yazında hangi filmler bu başarıyı yakalabilir?
YILIN SİNEMA OLAYI
Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filminin gişede yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti.
Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.
Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi.