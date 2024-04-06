2024 yazının merakla beklenen 10 filmi
Bu yaz seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Yıllar sonra yeniden çekilen ve hikayesi tamamlanmayı bekleyen filmler 2024 yılında izleyiciyle buluşacak. Yıllık Sinema Eğilimleri ve Analizleri'ni yayınlayan Variety, 6 binden fazla sinemaseverin zevklerini inceledi ve gelecek yazın en çok merak edilen yapımlarını açıkladı...
EN MERAK EDİLEN ÜÇ FİLM
Deadpool 3
Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor.