2024 yılına damga vuran en iyi diziler
Bu yıl birçok farklı dijital platformda ve televizyonda birbirinden başarılı yapımlar izleyiciyle buluştu. Yıl sonuna doğru yaklaşırken televizyon dünyasınının en iyileri belli oluyor. Independent, yılın en iyi dizilerini açıkladı. İşte 2024 yılının en iyi dizileri...
14. Ripley
Andrew Scott'ın başrolünde yer aldığı dizi, Patricia Highsmith'ın The Talented Mr. Ripley adlı romanından uyarlandı. Dizide bir dolandırıcı, İtalya'da sıra dışı bir iş alınca zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına adım atar.