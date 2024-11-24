2024 yılına damga vuran en iyi diziler

Bu yıl birçok farklı dijital platformda ve televizyonda birbirinden başarılı yapımlar izleyiciyle buluştu. Yıl sonuna doğru yaklaşırken televizyon dünyasınının en iyileri belli oluyor. Independent, yılın en iyi dizilerini açıkladı. İşte 2024 yılının en iyi dizileri...

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 1

14. Ripley

Andrew Scott'ın başrolünde yer aldığı dizi,  Patricia Highsmith'ın The Talented Mr. Ripley adlı romanından uyarlandı. Dizide bir dolandırıcı, İtalya'da sıra dışı bir iş alınca zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına adım atar.

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 2

13. Julia

Sarah Lancashire'ın başrolünü üstlendiği dizi, Julia Child'ın hayatından ve The French Chef adlı programdan ilham alınarak yaratıldı.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 3

12. Married at First Sight: Australia

Dizide fizyolog John Aiken, Dr. Trisha Stratford ve psikolog Sabina Read tarafından seçilen 8 bekar, bir televizyon programında aşkı ararken kendilerini bulur.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 4

11. Lady in the Lake

Oscar ödülü oyuncu Natalie Portman'ın başrolünü üstlendiği yapımda 60'lı yıllarda bir muhabir unutulmuş genç bir kadının cinayetini araştırır.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 5

10.  The Day of the Jackal

Eddie Redmayne, Lashana Lynch ve Úrsula Corberó'nun başrollerini paylaştığı dizide suikastçi Jackal, en yüksek ücret karşılığında geçimini sağlar ancak inatçı bir İngiliz istihbarat görevlisi ile karşılaşınca işler değişir.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 6

9. Rivals

Yapım, Rupert Campbell-Black ve Tony Baddingham'ın uzun süredir devam eden rekabetinin doruk noktasına ulaşmasını konu alıyor.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 7

8. Industry

Myha'la, Marisa Abela ve Harry Lawtey gibi isimlerin rol aldığı dizide, genç bankacılar finans dünyasında kendilerine yer edinmeye çalışıyor.
2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 8

7. Hacks

Dizi, efsanevi Las Vegas komedyeni Deborah Vance ile bir genç arasında oluşan karanlık akıl hocalığını konu alıyor.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 9

6. Mr. Loverman

Dizi, evliliğini bitirip en yakın arkadaşıyla yaşamak isteyen içine kapanık bir aile babasının hikayesini anlatıyor.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 10

5. Wolf Hall: The Mirror and the Light 

Mark Rylance, Damian Lewis ve Thomas Brodie-Sangster gibi isimlerin rol aldığı yapım, Kardinal Wolsey'nin devrilmesinden sonra sekreteri Thomas Cromwell, kendini Kral VIII. Henry'nin sarayındaki ihanet ve entrikaların ortasında bulur ve kısa sürede Kral'ın yakın danışmanlarından biri olur.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 11

4. We Might Regret This

Lee Getty ve Kyla Harris imzalı dizi, sanatçı Freya ile  avukat Abe'nin fırtınalı aşkını ele alıyor.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 12

3. Mr. & Mrs. Smith

Donald Glover ile Francesca Sloane'un başrollerini paylaştığı dizi, macera ve romantizm dolu bir hikaye sunuyor.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 13

2. Shogun

Japonya'da 1600 yılında geçen dizinin iki sezonunun daha yolda olduğu biliniyor. Dizide, Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda hayatı için savaşmak zorunda kalır.

2024 yılına damga vuran en iyi diziler - 14

1. Baby Reindeer

Popüler dizi, İskoç yazar Richard Gadd'ın kendi hayatından ilhamla yaratıldı. Gadd aynı zamanda dizinin başrolünde oynuyor. Yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor.

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