2024 yılında gişede çakılan filmler

Madame Web

Sony, 2018'de "Venom"la başarıyı yakalamış ve dünya çapında beklenmedik bir şekilde 856 milyon dolar hasılat elde etmişti.

2021 yapımı "Venom: Let There Be Carnage" pandemi döneminde bile benzer şekilde etkileyici bir şekilde 502 milyon dolar hasılat elde etti. Ne yazık ki 2022'de "Morbius"la işler yolunda gitmedi ve bu yıl "Madame Web"in gösterme girmesiyle işler daha da kötüleşti.