2024 yılında gişede çakılan filmler

2024 yılı, özellikle dijital platformların sinema salonlarıyla giderek daha fazla rekabete girdiği bir yıl oldu. Animasyon türündeki Ters Yüz 2'nin gişe rekoru kırması, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'nin ise yüksek hasılat elde etmesi ve adını en iyi bilim kurgu filmlerin arasına yazdırması sinema sektörü için parlak bir dönemi işaret etti. Peki bu yıl hangi filmler sınıfta kaldı? İşte 2024 yılında gişede beklentiyi karşılayamayan yapımlar...

2024 yılında gişede çakılan filmler - 1

Madame Web

Sony, 2018'de "Venom"la başarıyı yakalamış ve dünya çapında beklenmedik bir şekilde 856 milyon dolar hasılat elde etmişti.

2021 yapımı "Venom: Let There Be Carnage" pandemi döneminde bile benzer şekilde etkileyici bir şekilde 502 milyon dolar hasılat elde etti. Ne yazık ki 2022'de "Morbius"la işler yolunda gitmedi ve bu yıl "Madame Web"in gösterme girmesiyle işler daha da kötüleşti. 

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılında gişede çakılan filmler - 2

The Fall Guy

Ryan Gosling ile Emily Blunt'ın başrollerini paylaştığı film, geçen yılın gişe fenomeni Barbenheimer'ın iki yıldızını bir araya getirdi ancak "The Fall Guy" bu yüksek beklentileri karşılayamadı.

Variety, filmin 30 ila 40 milyon dolar arasında gösterime girmesinin beklendiğini, ancak yalnızca 28,5 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Film, dünya çapında 158 milyon dolar kazandı.

2024 yılında gişede çakılan filmler - 3

Hayalet Avcıları: Ürperti 

Ghostbusters serisinin yeni filmi "Hayalet Avcıları: Ürperti" beklentinin altında kaldı. Yıldız kadrosuna rağmen film seyircilerin de beğenisini kazanamadı.

2024 yılında gişede çakılan filmler - 4

Arthur the King

Mark Wahlberg uzun zamandır en büyük film yıldızlarından biri olsa da son zamanlarda küçük bütçeli yapımlarda rol alıyor. Wahlberg'e rağmen bu film pek  yankı uyandırmadı.

2024 yılında gişede çakılan filmler - 5

Drive-Away Dolls

Coen Kardeşler, aralarında "Fargo" ve En İyi Film ödüllü "No Country for Old Men"in de bulunduğu, tüm zamanların en sevilen filmlerinden bazılarına imza attı.Son yıllarda bireysel olarak film çeken ikiliden Ethan Coen'in "Drive-Away Dolls" adlı ilk solo filmi sinemalarda gösterime girdi. Ne yazık ki film beklenen etkiyi yaratmadı ve gişede oldukça sert bir düşüş yaşadı.

2024 yılında gişede çakılan filmler - 6

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi, 32 milyon dolarlık açılış rakamıyla beklentinin oldukça altında kaldı.

2024 yılında gişede çakılan filmler - 7

Horizon: An American Saga — Chapter 1

Kevin Costner'ın uzun zamandır beklenen ilk filmi, Box Office Mojo'ya göre 28 Haziran'da gösterime girmesinden 30 Haziran'a kadar 11 milyon doların biraz üzerinde hasılat elde etti.

Film hala sinemalarda olsa da toplam hasılatın beklentinin altında kalacağı düşünülüyor.

2024 yılında gişede çakılan filmler - 8

Garfield

Chris Pratt'ın Garfield rolünü üstlendiği film, açılış hafta sonunda sadece 31 milyon dolar kazandı.  Süper Mario Kardeşler Filmi'nin (Pratt'in da rol aldığı) milyar dolarlık başarısından sonra Garfield bu başarıyı yakalayamadı

Yılın diğer büyük animasyon filmi Kung Fu Panda 4 ise 57 milyon dolara açılış yapmıştı.

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