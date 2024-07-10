2024 yılında gişede çakılan filmler
2024 yılı, özellikle dijital platformların sinema salonlarıyla giderek daha fazla rekabete girdiği bir yıl oldu. Animasyon türündeki Ters Yüz 2'nin gişe rekoru kırması, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'nin ise yüksek hasılat elde etmesi ve adını en iyi bilim kurgu filmlerin arasına yazdırması sinema sektörü için parlak bir dönemi işaret etti. Peki bu yıl hangi filmler sınıfta kaldı? İşte 2024 yılında gişede beklentiyi karşılayamayan yapımlar...
Madame Web
Sony, 2018'de "Venom"la başarıyı yakalamış ve dünya çapında beklenmedik bir şekilde 856 milyon dolar hasılat elde etmişti.
2021 yapımı "Venom: Let There Be Carnage" pandemi döneminde bile benzer şekilde etkileyici bir şekilde 502 milyon dolar hasılat elde etti. Ne yazık ki 2022'de "Morbius"la işler yolunda gitmedi ve bu yıl "Madame Web"in gösterme girmesiyle işler daha da kötüleşti.