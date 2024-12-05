2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var!
2024 yılında Türkiye genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Türkiye’de bu yıl da en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkı Era7capone, Batuflex ve Narco’dan "CISTAK" oldu. Sezen Aksu, en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde ise 2017 yılından beri birinciliği kimseye bırakmadı.
YİNE O ZİRVEDE
Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti’ni açıkladı. Semicenk geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti.
Sezen Aksu yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.
2024’te de rap müzik hakimiyetini sürdürdürdü.