2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var!

2024 yılında Türkiye genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Türkiye’de bu yıl da en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkı Era7capone, Batuflex ve Narco’dan "CISTAK" oldu. Sezen Aksu, en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde ise 2017 yılından beri birinciliği kimseye bırakmadı.

2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var! - 1

YİNE O ZİRVEDE

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti’ni açıkladı. Semicenk geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti.

Sezen Aksu yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

2024’te de rap müzik hakimiyetini sürdürdürdü.

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var! - 2

TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

  1. Semicenk
  2. Lvbel C5
  3. Sezen Aksu
  4. BLOK3
  5. UZI
  6. Ati242
  7. Motive
  8. Hande Yener
  9. Dedublüman
  10. cakal
2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var! - 3

YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: CISTAK

Era7caponeBatuflex ve Narco’dan CISTAK, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olarak adını zirveye yazdırdı.

2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var! - 4

TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

  1. CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
  2. Lan - Zeynep Bastık
  3. DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
  4. Sezen Aksu - Lvbel C5
  5. Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
  6. Sen Bilmezsin - Dedublüman
  7. SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
  8. Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
  9. Renklensin - Reynmen
  10. Dale Don Dale - ElMusto
2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var! - 5

EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

En çok dinlenen albümler Top 10 listesinde rap sanatçılarından 7 albümle rap müzik, tüm ağırlığını hissettirirken, listenin zirvesine Manifesto albümüyle Ati242 oturdu.

  1. Manifesto - Ati242
  2. 7EDI - Era7capone
  3. EL CHAVO - UZI 
  4. OBSESİF - BLOK3 
  5. ROMANTİK - Motive 
  6. Fatih - Mabel Matiz 
  7. Kan - UZI 
  8. Nefes - Derya Uluğ        
  9. Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
  10. Silah Gibi - Cash Flow 
2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var! - 6

8 yıldır en çok dinlenen sanatçılar sıralamasında her daim Top 5’te yer alan Sezen Aksu, en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde ise 2017 yılından beri birinciliği kimseye bırakmadı.

2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var! - 7

TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR

  1. Sezen Aksu
  2. Hande Yener
  3. Gülşen
  4. Simge
  5. Melike Şahin
  6. Sertab Erener
  7. Ebru Gündeş
  8. Zeynep Bastık
  9. Bengü
  10. Derya Uluğ
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