2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar: Zirvede yine o var!

YİNE O ZİRVEDE

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti’ni açıkladı. Semicenk geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti.

Sezen Aksu yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

2024’te de rap müzik hakimiyetini sürdürdürdü.