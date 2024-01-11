2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler
Variety'nin hazırladığı 2024 yılında izlenecek 10 yönetmen listesi, eğlence endüstrisindeki en umut verici ve yaratıcı genç film yapımcılarının bazılarını ön plana çıkarıyor. Bu yıl Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde açıklanan liste, 2023'te de iddialı olan en az üç yönetmenin yanı sıra gelecek vaat eden isimlerle dolu.
BLITZ BAZAWULE, THE COLOR PURPLE
2018'deki ilk filmi "The Burial of Kojo" ile övgü toplayan genç yönetmen 2020 yılında Ava DuVernay'in dizisi “Cherish the Day”in bölümlerini ve Beyoncé'nin uzun metraj albüm videosu “Black Is King”i yönetti.
Kendisini kanıtlayan yönetmen Alice's Walker'ın klasik romanı “The Color Purple”ın müzikal uyarlamasını yönetmek için işe alındı.
İlham kaynakları: Mikail Kalatozov'un "SoyCuba", Gabriel Garcia Marquez'in "One Hundred Years of Solitude" filmleri ve büyükannesi