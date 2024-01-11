2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler

Variety'nin hazırladığı 2024 yılında izlenecek 10 yönetmen listesi, eğlence endüstrisindeki en umut verici ve yaratıcı genç film yapımcılarının bazılarını ön plana çıkarıyor. Bu yıl Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde açıklanan liste, 2023'te de iddialı olan en az üç yönetmenin yanı sıra gelecek vaat eden isimlerle dolu.

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 1

BLITZ BAZAWULE, THE COLOR PURPLE

2018'deki ilk filmi "The Burial of Kojo" ile övgü toplayan genç yönetmen 2020 yılında Ava DuVernay'in dizisi “Cherish the Day”in bölümlerini ve Beyoncé'nin uzun metraj albüm videosu “Black Is King”i yönetti.

Kendisini kanıtlayan yönetmen Alice's Walker'ın klasik romanı “The Color Purple”ın müzikal uyarlamasını yönetmek için işe alındı.

İlham kaynakları: Mikail Kalatozov'un "SoyCuba", Gabriel Garcia Marquez'in "One Hundred Years of Solitude" filmleri ve büyükannesi

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 2

İLKER ÇATAK, ÖĞRETMENLER ODASI

Irk, sınıf, yaş ve değişen güç dinamiklerini ilgi çekici bir şekilde analiz eden karmaşık bir drama olan “Öğretmenler Odası”, Berlinale 2023'teki dünya prömiyerinden sonra iki ödül aldı.

Yazar ve yönetmen Çatak, Almanya'nın Oscar adayı olan filminin kendisine yeni kapılar açtığını itiraf ederek, "Bir sonraki projem çok daha hızlı finanse edildi." diyor.

Filmlerindeki karakterler gibi merak duygusu ve iyimserlik Çatak'ın kişiliğini şekillendiriyor.

Çatak, "Soğukkanlılığımı korumaya ve kendimi kaptırmamaya çalışıyorum. Başarı harikadır ama aynı zamanda beklentiler ve daha fazla baskı yaratır.” diyor.

İlham kaynakları: Gus Van Sant, Steven Soderbergh, Christian Petzold, Nuri Bilge Ceylan

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 3

SOPHIE DUPUIS, SOLO

2018'de Kanada'nın uluslararası film dalında Oscar adayı olarak seçilen üç uzun metrajlı filmiyle yönetmen Dupuis, eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

Kendini mesleğine adayan Dupuis, hayattaki önceliğinin film yapımcılığı olduğunu, “Bana hayatta şimdiye kadar deneyimlediğim her şeyden daha fazla keyif veriyor. Bu güzelliği ve neşeyi henüz başka hiçbir yerde bulamadım.” sözleriyle ifade ediyor.

Genç yönetmen filmlerini izleyen sinema öğrencilerine tavsiye vererek, “Bir buçuk saat boyunca izleyicilerinize dünyayı sizin gözlerinizle görme fırsatı verin. Eğer fazla düşünüyorsanız ya da insanları memnun etmek için filmlerinizi değiştiriyorsanız onlara bu deneyimi yaşatmıyorsunuz demektir." diyor.

İlham kaynakları: Justin Kurzel, Baz Luhrman, Robin Campillo, Sean Baker ve Martin Scorsese

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 4

CORD JEFFERSON, AMERICAN FICTION

Jefferson, ilk yönetmenlik denemesi olan “American Fiction”la geniş çapta övgü ve ödüller aldı. Ancak Jefferson 30'lu yaşlarının ortalarına gelene kadar yönetmen olmayı düşünmüyordu.

Gazetecilik kariyerini bırakan Jefferson, Aziz Ansari'nin Netflix dizisi “Master of none”un 2. Sezonu üzerinde çalışırken Ansari ona yönetmenlik yapmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Bu yönetmenlik kariyeri için atılan ilk adım oldu.

Jefferson'un senaristlik kariyeri "The Good Place" ve "Succession"daki çalışmaları ve Emmy ödüllü 2019 mini dizisi "Watchmen" ile zirveyi gördü.

İlham kaynakları: "Hollywood Shuffle", Mike Schur, Damon Lindelof

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 5

TITUS KAPHAR, EXHIBITING FORGIVENESS

Uluslararası üne sahip bir sanatçı olan Kaphar'ın ilk hayali film yapımcısı olmak değildi.

Kaphar, "Ben bir görüntü yaratıcısı ve hikaye anlatıcısıyım. Bu film de başlangıçta bazı anılarımı yazmamla oluştu." diyor.

Yönetmen yarı otobiyografik ilk filmi "Exhibiting Forgiveness" için, "Çocuklarıma kendi deneyimlerimi ve benimkine benzer deneyimleri anlamalarına yardımcı olabilecek bir hikaye anlatma yöntemi." ifadelerini kullandı.

İlham kaynakları: Ryusuke Hamaguchi, Spike Lee, Derek Cianfrance

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 6

ANNA KENDRICK, WOMAN OF THE HOUR

Kendrick uzun zamandır kendisine veya başkalarına itiraf edememiş olsa bile yönetmenlik yapmayı hayal ediyordu.

Kendrick Variety'ye, "Bunun gerçekten istediğim bir şey olduğunu söyleyemeyecek kadar savunmasız hissettim çünkü o zaman 'Ya hiç fırsat bulamazsam?' sorusuyla yaşamak zorunda kalacaktım." dedi.

İlk çıkışının başarı elde etmesinin ardından Kendrick yönetmenliğe devam etmeyi hedefliyor ve seçeneklerini açık tutuyor.

İlham kaynakları: Ingmar Bergman, George Cukor, Sarah Polley

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 7

KOBI LIBII, THE AMERICAN SOCIETY OF MAGICAL NEGROES

Kobii Libii başlangıçta "The American Society of Magical Negroes"u bir uzun metraj film olarak tasarlamamıştı.

Libii, "Muhtemelen iki buçuk dakikalık bir senaryo olacağını varsaymıştım. Üzerinde çok uzun süre çalıştıktan sonra nefes almak için durdum ve sanki daha büyük bir şey hakkında yazıyormuşum gibi hissettim." diyor.

Genç yönetmenin ifadelerine göre umudu herkesin kendisini yansıtan hikayeler anlatabildiği bir dünyaya doğru ilerlemek.

İlham kaynakları: Spike Lee, Spike Jones, Robert Altman, Sidney Lumet

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 8

AARON SCHIMBERG, A DIFFERENT MAN

Yazar-yönetmen Schimberg üçüncü filmi “A Different Man”den sonra her zaman yönetmen olmak istediğini söyledi.

Schimberg, yönetmen olmanın hayatında sahip olduğu tek hırs olduğunu belirtiyor.

Yönetmen film yapma sürecinin psikolojiye etkisi hakkında, “Filmleri terapi olarak görüyorum. Film yapma süreci o kadar travmatik olabiliyor ki gerçekten faydalı olup olmadığını bilmiyorum. Sonsuz bir döngü ama belki 10 filmden sonra sonunda kendimi iyileştirdiğimi hissedeceğim.” ifadelerini kullanıyor.

İlham kaynakları: Luis Bunuel, Marx kardeşler, Ernst Lubitsch, Samuel Fuller

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 9

ENA SENDIJAREVIC, SWEET DREAMS

Sendijarević, Bosna'nın küçük bir kasabasında doğdu. Savaş çıkınca ailesiyle beraber 7 yaşındayken ülkeden kaçarak Hollanda'ya taşındı.

Yönetmenin bu zorlu sürece ilişkin anıları, Hollandalı çocukların "ülkene geri dön" alayları da dahil olmak üzere, ona 2016 yapımı kısa filmi "Import" için ilham kaynağı oldu.

Akademi Ödülleri'nde Hollanda'yı temsil etmek üzere seçilen ikinci uzun metraj filmi "Sweet Dreams", ülkenin sömürgeci geçmişini sorguluyor.

İlham kaynakları: Juraj Herz'in "The Cremator filmi ve Godard'ın tüm filmleri.

2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler - 10

EVA TROBISCH, IVO

Trobisch Berlin Duvarı yıkıldığında yalnızca 6 yaşındaydı. Doğu Berlinli yönetmen, duvarın yıkılışını "her şeyi değiştiren olay" olarak hatırlıyor.

Yönetmen cinsel saldırıyla başa çıkmaya çalışan bir kadını konu alan 2018'deki ödüllü ilk uzun metraj filmi “All Is Well” ile dünya çapında ün elde etti.

Berlinale'de dünya premiyerini gerçekleştirecek olan "Ivo" ise hastası ve kocasıyla aşk üçgeni içinde olan bir palyatif bakım çalışanının hikayesi.

Belgesel tarzındaki drama, kısmen tanıdığı insanlar hakkındaki gerçek bir hikayeye dayanıyor ve profesyonel olmayan oyuncular tarafından canlandırılıyor.

İlham kaynakları: John Cassavetes, Robert Altman, Agnes Varda

DAHA FAZLA GÖSTER