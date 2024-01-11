2024 yılında yıldızı parlayacak yönetmenler

İLKER ÇATAK, ÖĞRETMENLER ODASI

Irk, sınıf, yaş ve değişen güç dinamiklerini ilgi çekici bir şekilde analiz eden karmaşık bir drama olan “Öğretmenler Odası”, Berlinale 2023'teki dünya prömiyerinden sonra iki ödül aldı.

Yazar ve yönetmen Çatak, Almanya'nın Oscar adayı olan filminin kendisine yeni kapılar açtığını itiraf ederek, "Bir sonraki projem çok daha hızlı finanse edildi." diyor.

Filmlerindeki karakterler gibi merak duygusu ve iyimserlik Çatak'ın kişiliğini şekillendiriyor.

Çatak, "Soğukkanlılığımı korumaya ve kendimi kaptırmamaya çalışıyorum. Başarı harikadır ama aynı zamanda beklentiler ve daha fazla baskı yaratır.” diyor.

İlham kaynakları: Gus Van Sant, Steven Soderbergh, Christian Petzold, Nuri Bilge Ceylan