2024 yılının en iyi filmleri açıklandı

Bu yıl vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. Vanity Fair, 2024 yılında şimdiye dek izleyiciyle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte yılın en iyi filmleri...

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 1

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'de Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar.

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 2

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

"War for the Planet of the Apes" ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi, yılın en iyi yapımları arasında.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 3

Rebel Ridge

Bir çanta dolusu paraya yerel polis haksız şekilde el koyunca eski bir deniz piyadesi, küçük bir kasabadaki yolsuzlukla mücadele eder. 

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 4

The Idea of You (Sen İhtimali)

Başrollerinde Anne Hathaway ile Nicholas Galitzine'nin yer aldığı ve yönetmen koltuğunda Michael Showalter'ın oturduğu film, 40 yaşında bekar bir anne olan Solene'in dünyanın en popüler müzik gruplarından birinin üyesi olan Hayes ile arasında geçen romantik ilişkiyi konu alıyor.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 5

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi Cannes film Festivali'nde gösterildi. George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 6

Rekabet

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı "Challengers" filmi, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncusunun hikayesini konu alıyor

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 7

The Outrun

İskoçya'nın Orkney Adaları'ndaki vahşi güzellikte geçen bir ortamda, Saoirse Ronan, bağımlılıkla yüzleşen ve zorlu bir aile geçmişiyle başa çıkan Rona karakterini canlandırıyor.

Amy Liptrot'un 2016 tarihli aynı adlı anı kitabına dayanan filmin yönetmenliğini Nora Fingscheidt üstleniyor. 

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 8

Skywalkers: A Love Story

Cesaretli bir çift, Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki 118 katlı mega gökdelen Merdeka 118'e tırmanmaya çalışıyor.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 9

Red Island

Robin Campillo'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1970'lerde Madagaskar'daki Fransız sömürgeciliğini beyazperdeye taşıyor.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 10

I Saw the TV Glow

İki genç, bir televizyon şovuna duydukları aşk nedeniyle yakınlaşır, ancak program gizemli bir şekilde iptal edilir.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 11

Bizimle Başladı Bizimle Bitti

Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor. Justin Baldoni'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film 16 Ağustos'ta vizyona girmişti.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 12

My Old Ass

Elliott'a bir gezi sırasında, 39 yaşındaki hali tarafından aşık olmaması tavsiye edilir. Yaşadığı deneyimin ardından tavsiyeye uyacağını düşünen Elliott'un fikri, gelecekteki halinin uyardığı çocukla tanıştığında değişir.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 13

Anora

Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor. Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 14

Green Border

Suriye'den gelen bir ailenin mücadelesini konu alan film, Agnieszka Holland imzası taşıyor.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 15

Sing Sing

Film, bir hapishanede Sanat Yoluyla Rehabilitasyon programına katılan bir grup mahkumu konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Colman Domingo ve Paul Raci'nin yanı sıra, Clarence "Divine Eye" Maclin ve Sean San José yer alıyor.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 16

Good One

Catskills'de bir hafta sonu gezisi sırasında, 17 yaşındaki Sam, babası ile onun en eski arkadaşı arasındaki sorunu çözmeye çalışır.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 17

Daughters

Filmde, dört genç kız, Washington D.C.'deki bir hapishanede tutuklu babalarıyla birlikte özel bir Baba-Kız Dansı'na hazırlanır.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 18

Mountains

Monica Sorelle imzalı filmde, Haitili bi işçi, mahallesini yıkmakla görevlendirildiğinde  gerçeklerle karşı karşıya kalır.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 19

La Chimera

Hapisten yeni çıkan İngiliz arkeolog Arthur,  suç ortaklarından oluşan ekibiyle yeniden bir araya gelir.

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 20

Housekeeping for Beginners

Anne olmayı hiç istememesine rağmen Dita, kız arkadaşının iki kızını büyütmek zorunda kalır. 

2024 yılının en iyi filmleri açıklandı - 21

Listede yer alan diğer filmler ise şöyle:

The End We Start From
The Promised Land
How to Have Sex
His Three Daughters
One Life
The Shadowless Tower

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