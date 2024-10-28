2024 yılının en iyi filmleri açıklandı

The Idea of You (Sen İhtimali)

Başrollerinde Anne Hathaway ile Nicholas Galitzine'nin yer aldığı ve yönetmen koltuğunda Michael Showalter'ın oturduğu film, 40 yaşında bekar bir anne olan Solene'in dünyanın en popüler müzik gruplarından birinin üyesi olan Hayes ile arasında geçen romantik ilişkiyi konu alıyor.