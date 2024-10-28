2024 yılının en iyi filmleri açıklandı
Bu yıl vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. Vanity Fair, 2024 yılında şimdiye dek izleyiciyle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte yılın en iyi filmleri...
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'de Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar.