2. Nosferatu

Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp'in başrolünde yer aldığı Nosferatu, The Lighthouse, The Northman ve The Witch gibi filmlere imza atan Robert Eggers'ın imzasını taşıyor.

Film, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor.

F.W. Murnau'nun 1922 tarihli Nosferatu filmine yeni bir yorum getirecek olan filmin senaryosunu da yönetmen Robert Eggers kaleme aldı.

1922 yılında Almanya'da çekilen ve Alman dışavurumculuğu akımının başyapıtlarından biri sayılan sessiz korku filminde Max Schreck, vampir kont Kont Orlok rolündedir.