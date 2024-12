CHRIS WILMAN'IN LİSTESİ

1. Taylor Swift, The Tortured Poets Department: The Anthology



2. Beyoncé, Cowboy Carter



3. Jack White, No Name



4. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft



5. Sierra Ferrell, Trail of Flowers



6. Father John Misty, Mahashmashana



7. Kendrick Lamar, GNX



8. Halsey, The Great Impersonator



9. Aaron Lee Tasjan, Stellar Evolution



10. Kacey Musgraves, Deeper Well