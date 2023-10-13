2024 yılının merakla beklenen filmleri

The Fall Guy

Yarının Sınırında, Şeytan Marka Giyer ve Sessiz Bir Yer gibi yapımlarla tanınan Emily Blunt ve Ryan Gosling yeni bir film projesi için bir araya geliyor. İlk defa bir yapımda başrolü paylaşacak olan ikili, 1980’lerin klasik dizisi The Fall Guy’dan esinlenen bir projede rol alacak.