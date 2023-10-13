2024 yılının merakla beklenen filmleri

Yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran ve merakla beklenen güçlü filmler gelecek yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 2024 yılında izleyiciyle buluşacak ve vizyon tarihi belli olan yapımlar...

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 1

Dune: Part Two 

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan "Dune: Çöl Gezegeni"nin ilk bölümünün ardından gözler ikinci bölüme çevrildi. 

Yıldızlardan oluşan kadroda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.

Film 15 Mart'ta sinemalarda.

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 2

Madame Web 

Grinin Elli Tonu serisinin yıldızı Dakota Johnson'ın başrolde olduğu Spider-Man spin-off filmi Madame Web, genellikle Örümcek Adam çizgi romanlarında olan  bir yan karakterin hikayesini konu alacak. Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor ve Isabela Merced başrolde.

Film, 14 Şubat'ta sinemalarda.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 3

Elio

Dışarıda oynamaktan nefret eden ve uyum sağlamakta zorlanan 11 yaşında hayalperest bir çocuğu konu alan Disney Pixar yapımı film, 1 Mart'ta sinemalarda.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 4

Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part Two 

Christopher McQuarrie yönetmenliğindeki filmin başrolünde  Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg gibi isimler yer alıyor. Ethan Hunt'ın maceralarını konu alan serinin son filmi 28 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 5

Furiosa 

Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, Mad Max'in devam filminde genç Furiosa'yı canlandıracak. Fİlm 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 6

Joker: Folie à Deux 

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı Joker: Folie à Deux adlı devam filmi 4 Ekim'de sinemalarda. Filmin sürpriz ismi ise Lady Gaga.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 7

The Fall Guy

Yarının Sınırında, Şeytan Marka Giyer ve Sessiz Bir Yer gibi yapımlarla tanınan Emily Blunt ve Ryan Gosling yeni bir film projesi için bir araya geliyor. İlk defa bir yapımda başrolü paylaşacak olan ikili, 1980’lerin klasik dizisi The Fall Guy’dan esinlenen bir projede rol alacak.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 8

Kung Fu Panda 4 

Mike Mitchell'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen gibi isimler bulunuyor. Film, 8 Mart'ta vizyona girecek.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 9

A Quiet Place: Day One

Bu sefer Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O’Hare yer alacak. Serinin üçüncü filmi 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 10

Godzilla x Kong: The New Empire

Adam Wingard'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Kong ve Godzilla, insan dünyasında gizlenen ve hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır.

Fİlm, 12 Nisan'da sinemalarda.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 11

Challengers

Call Me Your Name, Suspiria ve Bones and All filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı Challengers filmi 26 Nisan'da vizyona girecek.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 12

Deadpool 3

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 13

Bad Boys

1995 yılında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin, yeni devam filminin geleceği açıklandı. Filmin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence’ın Instagram hesaplarında paylaştıkları videolarla duyurusunu yaptıkları devam filmi, serinin dördüncü filmi olacak.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 14

Inside Out 2 

Disney'in en iyi animasyon filmlerinden biri olarak nitelendirilen film 14 Haziran'da sinemalarda. Amy Poehler, Phyllis Smith ve Lewis Black seslendirme kadrosunda.

2024 yılının merakla beklenen filmleri - 15

Captain America: Brave New World

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Kaptan Amerika'sı Anthony Mackie ile Harrison Ford merakla beklenen filmin başrollerinde. 26 Ağustos filmin vizyon tarihi.
DAHA FAZLA GÖSTER