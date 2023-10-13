2024 yılının merakla beklenen filmleri
Yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran ve merakla beklenen güçlü filmler gelecek yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 2024 yılında izleyiciyle buluşacak ve vizyon tarihi belli olan yapımlar...
Dune: Part Two
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan "Dune: Çöl Gezegeni"nin ilk bölümünün ardından gözler ikinci bölüme çevrildi.
Yıldızlardan oluşan kadroda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.
Film 15 Mart'ta sinemalarda.