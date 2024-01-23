2024'te dünyanın en iyi şehirleri

Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? Time Out,dünyanın en iyi 20 şehrini içeren en son raporunu yayımladı.

Time Out'un 2024 yılı dünyanın en iyi şehirleri listesi kriterleri arasında yiyecek (hem kalite hem de uygun fiyat), kültür, gece hayatı, şehrin insanlara nasıl hissettirdiği ve daha fazlası yer alıyor.
Liste, ziyaret etmek ve aynı zamanda yaşamak için harika yerler olan şehirleri yansıtıyor.


İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 ŞEHRİ

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 1

20- Melbourne, Avustralya

N-LIFE HABERLERİ

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 2

19-Lagos, Nijerya 

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 3

18- Amsterdam, Hollanda

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 4

 17- Los Angeles, ABD

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 5

16-São Paulo, Brezilya

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 6

15-Manchester, İngiltere

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 7

 14-Chicago, ABD

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 8

13- Lizbon, Portekiz

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 9

12-Mumbai, Hindistan

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 10

11-Paris, Fransa

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 11

10-Porto, Portekiz

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 12

9- Roma, İtalya

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 13

8- Tokyo, Japonya

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 14

7- Liverpool, İngiltere

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 15

6- Meksiko, Meksika

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 16

5 -Madrid, İspanya

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 17

4- Londra, Birleşik Krallık

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 18

3- Berlin, Almanya

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 19

2- Cape Town, Güney Afrika

2024'te dünyanın en iyi şehirleri - 20

1- New York City, ABD

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