2024'te dünyanın en iyi şehirleri
Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? Time Out,dünyanın en iyi 20 şehrini içeren en son raporunu yayımladı.
Time Out'un 2024 yılı dünyanın en iyi şehirleri listesi kriterleri arasında yiyecek (hem kalite hem de uygun fiyat), kültür, gece hayatı, şehrin insanlara nasıl hissettirdiği ve daha fazlası yer alıyor.
Liste, ziyaret etmek ve aynı zamanda yaşamak için harika yerler olan şehirleri yansıtıyor.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 ŞEHRİ
Beyzanur Özer
23.01.2024 - 15:51
Haberler -
ntv.com.tr
20- Melbourne, Avustralya