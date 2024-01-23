2024'te dünyanın en iyi şehirleri





Time Out'un 2024 yılı dünyanın en iyi şehirleri listesi kriterleri arasında yiyecek (hem kalite hem de uygun fiyat), kültür, gece hayatı, şehrin insanlara nasıl hissettirdiği ve daha fazlası yer alıyor.

Liste, ziyaret etmek ve aynı zamanda yaşamak için harika yerler olan şehirleri yansıtıyor.







