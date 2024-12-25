2024'ün en önemli 10 arkeolojik keşfi: Altın sikke dolu çömlek, 12 bin yıllık dudak piercingi
2024 yılında Türkiye'de ortaya çıkarılan en önemli 10 arkeolojik keşif belirlendi. Mardin'de 12 bin yıllık bir kadın şaman defininin ilk sırada olduğu listede, kafataslı oda, minos hançeri, altın sikke dolu çömlek, zeus başı, 11 bin yıllık dudak piercingi gibi binlerce yıl öncesine ait keşifler yer alıyor.
Arkeolojiyi insanlara anlatmak, sevdirmek ve Türkiye'de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları için farkındalık yaratmak üzere kurulan arkeoloji oluşumu Arkeofili'nin 2024 yılında Türkiye'de öne çıkan en dikkat çekici arkeolojik keşifleri şöyle sıralanıyor;