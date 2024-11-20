2024'ün gizemli sözcüğü: Cambridge yılın kelimesini açıkladı!

Dünya çapında İngilizce konuşan ülkeler ve İngilizce öğrenenler tarafından yaygın olarak kullanılan Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı. Sözlük, bir şeyin var olmasını istemek anlamında kullanılan "manifest" kelimesini 2024'ün sözcüğü seçti.

2024'ün gizemli sözcüğü: Cambridge yılın kelimesini açıkladı! - 1

Cambridge Sözlüğü her sene merakla beklenen Yılın Kelimesi'ni duyurdu.

Sözlük, sosyal medyada ünlülerin etkisiyle popülerliği artan ve "istenen bir şeyi elde etmek için duyulan inanç, bunu hayal etmek" anlamına gelen "manifest" kelimesini 2024 yılının kelimesi olarak açıkladı.

Kelimenin kökeni sıfat olarak "açık" veya "belirgin" anlamına gelirken, fiil olarak en son anlamı, pozitif düşüncenin gücüne dayanan bir şekilde hayallerin gerçeğe dönüşmesini ifade ediyor.

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2024'ün gizemli sözcüğü: Cambridge yılın kelimesini açıkladı! - 2

Şarkıcı Dua Lipa, Haziran ayında Glastonbury Festivali'ndeki başrolünü bu kavramla ilişkilendirerek, baş sanatçı olarak sahne aldığı etkinliği manifestlediğini belirtmişti.

Benzer şekilde, ödüllü jimnastikçi Simone Biles, genç yaşlarda hayal ettiği başarıyı manifest ile gerçeğe dönüştürdüğünü belirtti.

2024'ün gizemli sözcüğü: Cambridge yılın kelimesini açıkladı! - 3

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "manifest" kelimesinin 2024 yılı itibarıyla büyük bir popülarite kazandığını ve sözlük web sitesinde 130 bin kez arandığını söyledi.

Nichols, bu kelimenin anlamının zaman içinde nasıl değişebileceğine dikkat çekerek sosyal medyanın ve pop kültürün etkisine işaret etti.

2024'ün gizemli sözcüğü: Cambridge yılın kelimesini açıkladı! - 4

Kelime, Fransızca ve Latince kökenli olup, 14. yüzyılda Chaucer tarafından "belirgin" anlamında kullanılmıştır. Shakespeare de kelimeyi "açık" ve "belirgin hale getirmek" anlamlarında kullanmıştır.

Bugünkü anlamı ise hayallerin ve isteklerin sözle gerçeğe dönüştürülmesiyle ilişkilendiriliyor ve son yıllarda özellikle spiritüalizmle bağdaştırılmıştır.

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