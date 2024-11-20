2024'ün gizemli sözcüğü: Cambridge yılın kelimesini açıkladı!

Cambridge Sözlüğü her sene merakla beklenen Yılın Kelimesi'ni duyurdu.

Sözlük, sosyal medyada ünlülerin etkisiyle popülerliği artan ve "istenen bir şeyi elde etmek için duyulan inanç, bunu hayal etmek" anlamına gelen "manifest" kelimesini 2024 yılının kelimesi olarak açıkladı.

Kelimenin kökeni sıfat olarak "açık" veya "belirgin" anlamına gelirken, fiil olarak en son anlamı, pozitif düşüncenin gücüne dayanan bir şekilde hayallerin gerçeğe dönüşmesini ifade ediyor.