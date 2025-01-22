2025 Altın Ahududu adayları açıklandı

En kötü film ve performanslara verilen Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) adayları açıklandı. Borderlands, Joker: İkili Delilik, Madame Web, Megalopolis: Bir Masal ve Reagan filmleri En Kötü Film ödülü için yarışırken her biri toplam 6 dalda aday gösterildi.

2025 Altın Ahududu adayları açıklandı - 1

Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.

Ödüller 1200'den fazla sinemasever ve film eleştirmeni tarafından oylanıyor ve kazananlar Oscar töreninden bir gün önce, 1 Mart Cumartesi günü açıklanacak.

İşte yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...

N-LIFE HABERLERİ

2025 Altın Ahududu adayları açıklandı - 2

EN KÖTÜ FİLM

  • Borderlands
  • Joker: İkili Delilik
  • Madame Web
  • Megalopolis: Bir Masal
  • Reagan
EN KÖTÜ YÖNETMEN

  • S.J. Clarkson / Madame Web
  • Francis Ford Coppola / Megalopolis: Bir Masal
  • Todd Phillips / Joker: İkili Delilik
  • Eli Roth / Borderlands
  • Jerry Seinfeld / Çılgın Kahvaltılık
2025 Altın Ahududu adayları açıklandı - 3

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

  • Jack Black / Dear Santa
  • Zachary Levi / Harold Ve Mor Tebeşir (Harold and the Purple Crayon)
  • Joaquin Phoenix / Joker: İkili Delilik
  • Dennis Quaid / Reagan
  • Jerry Seinfeld / Çılgın Kahvaltılık (Unfrosted)

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

  • Cate Blanchett / Borderlands
  • Lady Gaga / Joker: İkili Delilik
  • Bryce Dallas Howard / Argylle: Gizli Casus (Argylle)
  • Dakota Johnson / Madame Web
  • Jennifer Lopez / Atlas
2025 Altın Ahududu adayları açıklandı - 4

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

  • Jack Black (Seslendirme) / Borderlands
  • Kevin Hart / Borderlands
  • Shia LaBeouf / Megalopolis
  • Tahar Rahim / Madame Web
  • Jon Voight / Megalopolis: Bir Masal, Reagan, Shadow Land and Strangers
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

  • Ariana DeBose / Argylle: Gizli Casus and Avcı Kraven (Kraven the Hunter)
  • Leslie Anne Down / Reagan
  • Emma Roberts / Madame Web
  • Amy Schumer / Çılgın Kahvaltılık
  • FKA twigs / Ölümsüz (The Crow)
2025 Altın Ahududu adayları açıklandı - 5

EN KÖTÜ SENARYO

  • Joker: İkili Delilik
  • Avcı Kraven
  • Madame Web
  • Megalopolis: Bir Masal
  • Reagan
EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ

  • Borderlands filminden herhangi iki kişi
  • Çılgın Kahvaltılık filminden herhangi iki kişi
  • Megalopolis’in tüm oyuncu kadrosu
  • Joaquin Phoenix & Lady Gaga / Joker: İkili Delilik
  • Dennis Quaid & Penelope Ann Miller / Reagan
2025 Altın Ahududu adayları açıklandı - 6

EN KÖTÜ YENİDEN YAPIM / UYARLAMA / DEVAM FİLMİ

  • Ölümsüz
  • Joker: İkili Delilik
  • Avcı Kraven
  • Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King)
  • Rebel Moon 2: The Scargiver
2025 Altın Ahududu adayları açıklandı - 7

1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.

Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.

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