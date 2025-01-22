2025 Altın Ahududu adayları açıklandı

Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.



Ödüller 1200'den fazla sinemasever ve film eleştirmeni tarafından oylanıyor ve kazananlar Oscar töreninden bir gün önce, 1 Mart Cumartesi günü açıklanacak.



İşte yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...