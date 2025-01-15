2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı

2025 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı. "Conclave" ve "Emilia Pérez" filmleri, bu yıl en çok adaylık elde eden yapımlar oldu. Ödüller 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 1

Ödül sezonu Hollywood'da hız kesmeden devam ediyor. BAFTA adayları açıklandı. 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak ödül törenini Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak.

Conclave ve Emilia Pérez filmlerin adaylıkta başı çekerken The Brutalist, Anora, Dune: Part Two, Wicked ve A Complete Unknown güçlü adaylar arasında yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 2

İŞTE BAFTA ADAYLARI

EN İYİ FİLM

Anora
The Brutalist
A Complete Unknown 
Conclave
Emilia Pérez

EN İYİ İNGİLİZ YAPIMI FİLM

Bird
Blitz
Conclave
Gladiator II
Hard Truths
Kneecap
Lee
Love Lies Bleeding
The Outrun
Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 3

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, “Wicked”  
Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez” 
Marianne Jean-Baptiste, “Hard Truths” 
Mikey Madison, “Anora” 
Demi Moore, “The Substance” 
Saoirse Ronan, “The Outrun” 

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, “The Brutalist” 
Timothée Chalamet, “A Complete Unknown” 
Colman Domingo, “Sing Sing” 
Ralph Fiennes, “Conclave” 
Hugh Grant, “Heretic” 
Sebastian Stan, “The Apprentice” 

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 4

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Selena Gomez, “Emilia Pérez” 
Ariana Grande, “Wicked” 
Felicity Jones, “The Brutalist” 
Jamie Lee Curtis, “The Last Showgirl” 
 Isabella Rossellini, “Conclave”  
Zoe Saldaña, “Emilia Pérez” 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yura Borisov, “Anora” 
Kieran Culkin, “A Real Pain” 
Clarence Maclin, “Sing Sing” 
Edward Norton, “A Complete Unknown”  
Guy Pearce, “The Brutalist” 
Jeremy Strong, “The Apprentice” 

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EN İYİ BELGESEL

Black Box Diaries
Daughters
No Other Land
Super/Man: The Christopher Reeve Story
Will & Harper


EN İYİ AİLE FİLMİ

Flow
Kensuke's Kingdom
Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot


EN İYİ YÖNETMEN

Anora - Sean Baker
The Brutalist - Brady Corbet
Conclave - Edward Berger
Dune: Part Two - Denis Villeneuve
Emilia Perez - Jacques Audiard
The Substance - Coralie Fargeat

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 6

EN İYİ SET TASARIMI

The Brutalist
Conclave
Dune: Part Two
Nosferatu
Wicked

EN İYİ SES

Blitz
Dune: Part Two
Gladiator II
The Substance
Wicked

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Better Man
Dune: Part Two
Gladiator II
Kingdom Of The Planet Of The Apes
Wicked

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 7

EN İYİ ANİMASYON

Flow
Inside Out 2
Wallace And Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 8

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

 All We Imagine as Light
Emilia Pérez
I’m Still Here
Kneecap
The Seed of the Sacred Fig

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 9

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Anora
The Brutalist
Kneecap
A Real Pain
The Substance

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ

 The Brutalist
 Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Nosferatu

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 10

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

 A Complete Unknown
Conclave
Emilia Pérez
Nickel Boys
Sing Sing

YÜKSELEN YILDIZ

Marisa Abela
Jharrel Jerome 
David Jonsson 
Mikey Madison 
Nabhaan Rizwan 

2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı - 11

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

 Blitz
 A Complete Unknown
Conclave
Nosferatu
Wicked

EN İYİ SAÇ MAKYAJ

 Dune: Part Two
Emilia Pérez
Nosferatu
The Substance
Wicked

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