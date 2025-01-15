2025 BAFTA Ödülleri için adaylar açıklandı
2025 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı. "Conclave" ve "Emilia Pérez" filmleri, bu yıl en çok adaylık elde eden yapımlar oldu. Ödüller 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.
Ödül sezonu Hollywood'da hız kesmeden devam ediyor. BAFTA adayları açıklandı. 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak ödül törenini Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak.
Conclave ve Emilia Pérez filmlerin adaylıkta başı çekerken The Brutalist, Anora, Dune: Part Two, Wicked ve A Complete Unknown güçlü adaylar arasında yer alıyor.