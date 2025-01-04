2025 BAFTA Ödülleri için ilk tur adayları açıklandı
2025 BAFTA Ödülleri için ilk tur adayları açıklandı. Jacques Audiard imzalı Emilia Perez 15 adaylık zirveye yerleşirken Ralph Fiennes’in başrolünde yer aldığı "Conclave" 14 adaylık kazandı. Ödüller 16 Şubat 2025 tarihinde sahiplerini bulacak. İşte BAFTA Ödülleri için 25 kategoride yapılan ilk oylamanın sonuçları...
EN İYİ FİLM
- Anora
- The Apprentice
- The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Perez
- Kneecap
- The Substance
- Wicked