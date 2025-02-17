2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Yılın En İyi Filmi "Konsey" (Conclae) olurken En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "The Brutalist" filmindeki rolüyle Adrien Brody kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise "Anora" filmiyle adından söz ettiren Mikey Madison'ın oldu.

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 1

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2025 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. David Tennant'ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl en çok kategoride aday gösterilen "Conclave" Yılın En İyi Filmi seçildi.

Gecede en çok ödül alan (4) yapımlar ise Brady Corbet imzalı "The Brutalist" ve "Conclave" oldu.

"Anora" filminin yıldızı Mikey Madison ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 2

EN İYİ FİLM

Conclave (Konsey)

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 3

EN İYİ KADIN OYUNCU

Mikey Madison - Anora

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody - The Brutalist

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 5

EN İYİ YÖNETMEN

The Brutalist - Brady Corbet

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

A Real Pain

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ

The Brutalist

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 6

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldaña - Emilia Pérez



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin - A Real Pain

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 7

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Emilia Pérez


EN İYİ ANİMASYON

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl



EN İYİ AİLE FİLMİ

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 8

EN İYİ OYUNCU SEÇİMİ

Anora



EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Wicked



EN İYİ SAÇ MAKYAJ

The Substance

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 9

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Conclave (Konsey)



YÜKSELEN YILDIZ

The Brutalist - Daniel Blumberg

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - 10

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Wicked



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