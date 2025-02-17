2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu
İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Yılın En İyi Filmi "Konsey" (Conclae) olurken En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "The Brutalist" filmindeki rolüyle Adrien Brody kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise "Anora" filmiyle adından söz ettiren Mikey Madison'ın oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2025 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. David Tennant'ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödüller sahiplerini buldu.
Bu yıl en çok kategoride aday gösterilen "Conclave" Yılın En İyi Filmi seçildi.
Gecede en çok ödül alan (4) yapımlar ise Brady Corbet imzalı "The Brutalist" ve "Conclave" oldu.
"Anora" filminin yıldızı Mikey Madison ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.