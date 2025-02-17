2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2025 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. David Tennant'ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl en çok kategoride aday gösterilen "Conclave" Yılın En İyi Filmi seçildi.

Gecede en çok ödül alan (4) yapımlar ise Brady Corbet imzalı "The Brutalist" ve "Conclave" oldu.

"Anora" filminin yıldızı Mikey Madison ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.