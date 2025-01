YILLAR SONRA ADAY OLDU

Efsanevi grup The Beatles ise yıllar sonra Grammy'ye aday gösterildi. John Lennon'ın yapay zeka yardımıyla tamamlanan şarkısı "Now And Then" Yılın Kaydı kategorisinde aday gösterildi.



Grup, son olarak 60 yıl önce En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterilmişti.