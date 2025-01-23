2025 Oscar adayları açıklandı (97. Oscar Ödülleri)
Oscar Ödülleri için geri sayım resmen başladı! Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien olacak. "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. İşte Oscar adayları...
Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.
Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi 13 adaylık kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.
İşte 2025 Oscar Ödülleri adayları...