2025 Oscar adayları açıklandı (97. Oscar Ödülleri)

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.

Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi 13 adaylık kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.



İşte 2025 Oscar Ödülleri adayları...