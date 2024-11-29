2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri
97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek filmler...
2 Mart 2025'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncular şöyle...
Ralph Fiennes - Conclave
Ralph Fiennes, Stanley Tucci ve John Lithgow gibi isimlerin yer aldığı film, Oscar yarışının güçlü adaylarından. Filmin başrol oyuncusu Fiennes ise performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.