2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek filmler...

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 1

2 Mart 2025'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncular şöyle...

Ralph Fiennes - Conclave  

Ralph Fiennes, Stanley Tucci ve John Lithgow gibi isimlerin yer aldığı film, Oscar yarışının güçlü adaylarından. Filmin başrol oyuncusu Fiennes ise performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

N-LIFE HABERLERİ

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 2

Timothee Chalamet -  A Complete Unknown

Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Brad Pitt gibi isimlerin adımlarını takip eden Timothee Chalamet, şu sıralar Hollywood'un gözde oyuncusu. Oyuncu, 1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alan "A Complete Unknown" filminde başrolü üstleniyor.

Chalamet başarılı performansıyla Oscar yarışında yer alabilir. Amerikalı oyuncu, ilk Oscar ödülü için En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilebilir.

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 3

Adrien Brody - The Brutalist

Brady Corbet imzalı filmde Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce gibi isimler yer alıyor. Film, II. Dünya Savaşı'ndan sonra "Amerikan rüyasını" yaşamak için ABD'ye göç eden  Laszlo'nun yolculuğunu konu alıyor.

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 4

Colman Domingo Sing Sing

Film, bir hapishanede Sanat Yoluyla Rehabilitasyon programına katılan bir grup mahkumu konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Colman Domingo ve Paul Raci'nin yanı sıra, Clarence "Divine Eye" Maclin ve Sean San José yer alıyor.

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 5

Daniel Craig - Queer

"James Bond" rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Daniel Craig'in yeni filmi, Venedik Film Festivali'nde 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Usta yönetmen Luca Guadagnino'nun imzasını taşıyan filmin, Oscar yarışında güçlü bir yere sahip olabileceği düşünülüyor. Amerikalı bir göçmen ve uyuşturucu bağımlsı olan Lee'yi canlandıran Craig'in performansı, eleştirmenlerden tam not aldı.

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 6

Paul Mescal - Gladyatör 2

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.

Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" 15 Kasım'da ülkemizde vizyona girdi.

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 7

Sebastian Stan - The Apprentice 

Marvel filmlerinde Kış Askeri karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Sebastian Stan, filmde Donald Trump'ı canlandırdı. Filmin yönetmenliğini ise Cannes ödüllü İranlı yönetmen Ali Abbasi üstlendi.

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 8

Sebastian Stan - A Different Man

Sebastian Stan, filmde nörofibromatozis hastalığından muzdarip olan ve yüzündeki deformasyonlardan kurtulmak için ameliyat olan bir adamı canlandırıyor.

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 9

Jesse Eisenberg - A Real Pain

David ve Benji adındaki kuzenler, büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da yeniden bir araya gelir.

2025 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 10

John David Washington - The Piano Lesson

Denzel Washington'un oğlu Malcolm Washington imzalı filmde aile yadigarı olan aile piyanosuyla ne yapılacağına karar vermeye çalışan ve aile mirası ve daha pek çok temayla uğraşan Charles ailesinin hayatı anlatılıyor.

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