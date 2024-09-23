2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri

Karla Sofía Gascón — “Emilia Pérez”

Jacques Audiard imzalı filmde, avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna, işinden emekli olmak ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmek için yardım etmelidir.

CANNES'DA TARİH YAZDI

Emilia Perez filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak Cannes Film Festivali'nde tarihe geçmişti. Film aynı zamanda "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu.

Ödülü, Karla Sofia Gascon aldı. Fillmin yıldızı Karla Sofia Gascón, Cannes'da ödül kazanan ilk trans oyuncu oldu.