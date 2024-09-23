2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri
97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek filmler...
Angelina Jolie — “Maria”
Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak.
Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor.