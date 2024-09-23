2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek filmler...

2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 1

Angelina Jolie — “Maria”

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 2

Saoirse Ronan — “The Outrun"

İskoçya'nın Orkney Adaları'ndaki vahşi güzellikte geçen bir ortamda, Saoirse Ronan, bağımlılıkla yüzleşen ve zorlu bir aile geçmişiyle başa çıkan Rona karakterini canlandırıyor.

Amy Liptrot'un 2016 tarihli aynı adlı anı kitabına dayanan filmin yönetmenliğini Nora Fingscheidt üstleniyor. 

2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 3

Mikey Madison — “Anora”

Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 4

Karla Sofía Gascón — “Emilia Pérez”

Jacques Audiard imzalı filmde, avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna, işinden emekli olmak ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmek için yardım etmelidir.

CANNES'DA TARİH YAZDI

Emilia Perez filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak Cannes Film Festivali'nde tarihe geçmişti. Film aynı zamanda "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu.

Ödülü, Karla Sofia Gascon aldı. Fillmin yıldızı Karla Sofia Gascón, Cannes'da ödül kazanan ilk trans oyuncu oldu.

2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 5

Marianne Jean-Baptiste — “Hard Truths"

Mike Leigh'nin yazıp yönettiği film, çağdaş dünyada insanın güçlü ve zayıf yönlerinin trajikomik bir şekilde ele alıyor.

2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 6

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Variety, Oscar yarışında yer alabilecek diğer isimler ise şöyle sıraladı:

Julianne Moore — “The Room Next Door”

Demi Moore — “The Substance”

Cynthia Erivo — “Wicked”

Fernanda Torres — “I’m Still Here”

June Squibb — “Thelma”

2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 7

Julianne Moore — “The Room Next Door”

Pedro Almodóvar'ın yazıp yönettiği filmde Tilda Swinton, Julianne Moore ve Alessandro Nivola gibi usta oyuncular yer alıyor. Filmin konusuyla ilgili ise "Anne ve kızı arasındaki dram" açıklaması yapıldı.

2025 Oscar Ödülleri için En İyi Kadın Oyuncu tahminleri - 8

Demi Moore — “The Substance”

Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolünü paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Coralie Fargeat oturuyor.

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