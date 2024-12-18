2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı

Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel de dahil 10 dalda kısa listesini açıkladı. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" 6 kategoride listeye girmeyi başardı. Oscar adayları 17 Ocak'ta açıklanacak. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 1

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. 97’ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.

Geçtiğimiz yıl "Oppenheimer" filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Emma Stone'un ikinci kez Oscar kazanmasından, John Cena'nın sahneye çıplak çıkmasına geceye damga vurdu.

İşte 2025 Oscar Ödülleri kısa listesi...

N-LIFE HABERLERİ

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 2

EN İYİ BELGESEL

The Bibi Files
Black Box Diaries
Dahomey
Daughters
Eno
Frida
Hollywoodgate
No Other Land
Porcelain War
Queendom
The Remarkable Life of Ibelin
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
Union
Will & Harper

EN İYİ KISA BELGESEL

Chasing Roo
Death by Numbers
Eternal Father
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
Keeper
Makayla’s Voice: A Letter to the World
Once upon a Time in Ukraine
The Only Girl in the Orchestra
Planetwalker
The Quilters
Seat 31: Zooey Zephyr
A Swim Lesson
Until He’s Back

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 3

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Brezilya, I’m Still Here
Kanada, Universal Language
Çek Cumhuriyeti, Waves
Danimarka, The Girl with the Needle
Fransa, Emilia Perez
Almanya, The Seed of the Sacred Fig
İzlanda, Touch
İrlanda, Kneecap
İtalya, Vermiglio
Letonya, Flow
Norveç, Armand
Filistin, From Ground Zero
Senegal, Dahomey
Tayland, How to Make Millions Before Grandma Dies
Birleşik Krallık, Santosh

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 4

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

The Apprentice
Beetlejuice Beetlejuice
A Different Man
Dune: Part Two
Emilia Perez
Maria
Nosferatu
The Substance
Waltzing with Brando
Wicked

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 5

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Alien: Romulus
Babygirl
Beetlejuice Beetlejuice
Blink Twice
Blitz
The Brutalist
Challengers
Conclave
Emilia Perez
The Fire Inside
Gladiator II
Horizon: An American Saga Chapter 1
Inside Out 2
Nosferatu
The Room Next Door
Sing Sing
The Six Triple Eight
Wicked
The Wild Robot
Young Woman and the Sea

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 6

EN İYİ ORİJİNAL FİLM ŞARKISI

Forbidden Road” from “Better Man”
“Winter Coat” from “Blitz”
“Compress/Repress” from “Challengers”
“Never Too Late” from “Elton John: Never Too Late”
“El Mal” - “Emilia Perez”
“Mi Camino” - “Emilia Perez”
“Sick In The Head” - “Kneecap”
“Beyond” - “Moana 2”
“Tell Me It’s You” - “Mufasa: The Lion King”
“Piece By Piece” - “Piece by Piece”
“Like A Bird” - “Sing Sing”
“The Journey” - “The Six Triple Eight”
“Out Of Oklahoma” - “Twisters”
“Kiss The Sky” - “The Wild Robot”
“Harper And Will Go West” - “Will & Harper”

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 7

EN İYİ SES

Alien: Romulus
Blitz
A Complete Unknown
Deadpool & Wolverine
Dune: Part Two
Emilia Perez
Gladiator II
Joker: Folie a Deux
Wicked
The Wild Robot

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 8

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Alien: Romulus
Better Man
Civil War
Deadpool & Wolverine
Dune: Part Two
Gladiator II
Kingdom of the Planet of the Apes
Mufasa: The Lion King
Twisters
Wicked

2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı - 9

EN İYİ KISA ANİMASYON

Au Revoir Mon Monde
A Bear Named Wojtek
Beautiful Men
Bottle George
A Crab in the Pool
In the Shadow of the Cypress
Magic Candies
Maybe Elephants
Me
Origami
Percebes
The 21
Wander to Wonder
The Wild-Tempered Clavier
Yuck!

EN İYİ CANLI AKSİYON KISA FİLM (LIVE ACTION)

Anuja
Clodagh
The Compatriot
Crust
Dovecote
Edge of Space
The Ice Cream Man
I’m Not a Robot
The Last Ranger
A Lien
The Man Who Could Not Remain Silent
The Masterpiece
An Orange from Jaffa
Paris 70
Room Taken

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