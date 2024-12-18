2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. 97’ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.



Geçtiğimiz yıl "Oppenheimer" filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Emma Stone'un ikinci kez Oscar kazanmasından, John Cena'nın sahneye çıplak çıkmasına geceye damga vurdu.



İşte 2025 Oscar Ödülleri kısa listesi...