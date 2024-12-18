2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı
Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel de dahil 10 dalda kısa listesini açıkladı. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" 6 kategoride listeye girmeyi başardı. Oscar adayları 17 Ocak'ta açıklanacak. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. 97’ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.
Geçtiğimiz yıl "Oppenheimer" filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Emma Stone'un ikinci kez Oscar kazanmasından, John Cena'nın sahneye çıplak çıkmasına geceye damga vurdu.
İşte 2025 Oscar Ödülleri kısa listesi...